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Spor

Keçiörengücü, teknik direktör Serkan Özbalta ile yollarını ayırdı

Yeniakit Publisher
2020-07-25 18:29:51 -
Keçiörengücü, teknik direktör Serkan Özbalta ile yollarını ayırdı

ANKARA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, teknik direktör Serkan Özbalta ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarını ayırdığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Sayın Serkan Özbalta ile karşılıklı yapılan görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine, kulübümüze verdiği büyük hizmetler için teşekkür eder bundan sonraki teknik direktörlük hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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