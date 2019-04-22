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Keçiörengücü Spor Toto 1. Lig yolunda

- TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta liderliği devralan Keçiörengücü, bitime iki hafta kala Spor Toto 1. Lig'e yükselme adına önemli bir adım attı

22 Nisan 2019 Pazartesi 13:36
Keçiörengücü Spor Toto 1. Lig yolunda


ANKARA (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son iki haftaya lider giren Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'e yükselme adına önemli bir avantaj elde etti.

Keçiörengücü, 32. hafta mücadelesinde başkentin bir diğer temsilcisi Hacettepe'yi konuk etti. Karşılaşmayı Burak Aydın ve Abdulkadir Kuzey'in golleriyle 2-0 kazanan ev sahibi takım, puanını 70'e çıkarak yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Başkent temsilcisi, haftayı beraberlikle tamamlayan Kastamonuspor 1966'nın 2 puan önünde zirvede yer aldı. Bu iki takımın ardından Yılport Samsunspor ve Sarıyer 67'şer puanla sıralandı.

Spor Toto 1. Lig'e yükselme konusunda önemli bir avantaja sahip Keçiörengücü, normal sezonun son iki haftasında deplasmanda UTAŞ Uşakspor, evinde ise Manisaspor ile karşılaşacak.

Keçiörengücü'nün Uşak'ta şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunuyor.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 13:36
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