Keçiörengücü Balıkesirspor maçı kaç kaç bitti?
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Keçiörengücü ile Balıkesirspor karşı karşıya geldi. Peki, Keçiörengücü Balıkesirspor maçı kaç kaç bitti?20 Ekim 2019 Pazar 17:00
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Keçiörengücü ile Balıkesirspor karşı karşıya geldi. Peki, Keçiörengücü Balıkesirspor maçı kaç kaç bitti?
TFF 1. Lig'de 8. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İşte, Keçiörengücü Balıkesirspor maçının detayları...
MAÇ SONUCU: 1-0
karşılaşmanın tek golünü 45. dakikada Kone kaydetti. Sahadan galibiyetle ayrılan Keçiörengücü puanını 14'e yükseltti. Balıkesirspor ise 13 puanda kaldı.
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