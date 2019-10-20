Keçiörengücü Balıkesirspor maçı kaç kaç bitti? TFF 1. Lig'in 8. haftasında Keçiörengücü ile Balıkesirspor karşı karşıya geldi. Peki, Keçiörengücü Balıkesirspor maçı kaç kaç bitti?

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Keçiörengücü ile Balıkesirspor karşı karşıya geldi. Peki, Keçiörengücü Balıkesirspor maçı kaç kaç bitti? TFF 1. Lig'de 8. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İşte, Keçiörengücü Balıkesirspor maçının detayları... MAÇ SONUCU: 1-0 karşılaşmanın tek golünü 45. dakikada Kone kaydetti. Sahadan galibiyetle ayrılan Keçiörengücü puanını 14'e yükseltti. Balıkesirspor ise 13 puanda kaldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.