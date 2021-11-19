Keçiören'deki patlamaya mutfak tüpünün neden olduğu belirlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Kızlarpınarı Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Alınan bilgiye göre patlamanın olduğu dairede doğalgaz hattının bulunmadığı tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerince, bir bölümü çöken dairede üst kısmı parçalanmış mutfak tüpü bulundu ve patlamanın buna sebep olduğu kayıtlara geçti.

Bu arada patlamada yaralananların tedavilerine hastanelerde devam ediliyor.

Kızlarpınarı Caddesi'nde dün gece meydana gelen patlamanın etkisiyle binanın bir bölümü çökmüş, enkazdan Umutcan Yeter (21), Beyzagül Yokuş (15), Irak uyruklu Usame (5), Muhammed (35) ve Melek Kahtan (2) ile Zine Abdülkerim Ahmed el Vahap (26) yaralı çıkarılarak hastaneye kaldırılmıştı. Muhammed ve kızı Melek Kahtan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.