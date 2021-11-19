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Gündem Keçiören’deki patlamanın nedeni belli oldu
Gündem

Keçiören’deki patlamanın nedeni belli oldu

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin yeni bilgiler gün yüzüne çıkmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 10:48:00 -
Keçiören’deki patlamanın nedeni belli oldu

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında ilk tespitlere göre olayın mutfak tüpünden kaynaklandığı belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Kızlarpınarı Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Alınan bilgiye göre patlamanın olduğu dairede doğalgaz hattının bulunmadığı tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerince, bir bölümü çöken dairede üst kısmı parçalanmış mutfak tüpü bulundu ve patlamanın buna sebep olduğu kayıtlara geçti.

Bu arada patlamada yaralananların tedavilerine hastanelerde devam ediliyor.

Kızlarpınarı Caddesi'nde dün gece meydana gelen patlamanın etkisiyle binanın bir bölümü çökmüş, enkazdan Umutcan Yeter (21), Beyzagül Yokuş (15), Irak uyruklu Usame (5), Muhammed (35) ve Melek Kahtan (2) ile Zine Abdülkerim Ahmed el Vahap (26) yaralı çıkarılarak hastaneye kaldırılmıştı. Muhammed ve kızı Melek Kahtan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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