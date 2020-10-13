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Ekonomi Keçiören’de yeni mahalle konağının temelleri atıldı
Ekonomi

Keçiören’de yeni mahalle konağının temelleri atıldı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "İlçemizdeki mahalle konaklarının sayısını çoğaltıyoruz. Vatandaşımıza özel günlerinde ev sahipliği yapan bu mekânlarımız ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet veriyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-13 11:21:46 -
Keçiören’de yeni mahalle konağının temelleri atıldı

ANKARA (AA) - Keçiören Belediyesi, Şehit Kubilay Mahallesi’nde yapımına başladığı yeni mahalle konağının temellerini attı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi Şehit Kubilay Mahallesi Mahalle Konağı için çalışmalarına hız kazandırdı.

Temel betonu atılan konağın yapımını kısa sürede tamamlamayı hedefleyen ekipler, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmasının ardından konağı hizmete açılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İlçemizdeki mahalle konaklarının sayısını çoğaltıyoruz. Vatandaşımıza özel günlerinde ev sahipliği yapan bu mekânlarımız ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet veriyor.” ifadelerini kullandı.

Altınok, ilçedeki mahalle konaklarının pandemi öncesinde düğün ve nikah gibi özel günler için ücretsiz olarak hizmet verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Göreve geldiğimiz ilk günden beri belediyemiz bünyesindeki Âşık Veysel Nikâh Salonu ile Yunus Emre, Çaldıran, Bademlik ve Abdürrahim Karakoç, Mevlana düğün salonlarımızda çiftlerimize ücretsiz düğün hizmeti veriyoruz. İlçe genelinde yaygınlaştırdığımız mahalle konaklarıyla özel günlerde vatandaşımıza nezih bir ortam sunuyoruz. Gençlerimiz evlenmeye karar verip de belediyemizden destek isterlerse kapımız sonuna kadar açık."

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