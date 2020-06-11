Keçiören'de toplu sünnet için geri sayım başladı

İSTANBUL (AA) - Keçiören Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen toplu sünnet hizmeti için başvurular alınmaya başladı.



Keçiören Belediyesi'nin açıklamasına göre, belediye koronavirüs sürecinde normalleşmenin başlamasıyla birlikte harekete geçerek ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını sünnet ettirebilmeleri için bu yıl da toplu sünnet hizmeti veriyor.

Bu kapsamda aileler, belediyenin kurumsal web sitesinde bulunan elektronik "Sünnet Kayıt" sistemi ve mahalle muhtarlıklarına yaptıkları müracaatların ardından çocuklarının sünnet ettirilmesi için onay vererek başvurularını tamamlıyor.







- Son başvuru 30 haziran





Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Geleceğimiz, umudumuz ve ikbalimiz olan çocuklarımızı sünnet ettirmek için ailelerimizden başvuru almaya başladık. Çocuklarımızın daima yanındayız. Rabbim, sünnet olan her bir çocuğumuzun düğünlerini de görmeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.



Sünnet başvurusu yapan ailelere ve çocuklara yönelik hayırlı olsun temennisinde bulunan Altınok, toplu sünnet kayıtlarının 30 haziran salı gününe kadar devam edeceğini de aktardı.







- "Nikahları modern Keçiören'de kıyıyorum"





Altınok, "Ülkemizi muasır medeniyet seviyesine, 2023 hedeflerine taşıyacak geleceğimiz olan çocuklarımızın daima yanındayız. Bir Keçiören çocuğu olarak geçmişte yaşadığımız sıkıntıları gelecek nesillerin yaşamaması için bu şehre hizmetkar oldum. 1994 yılında göreve ilk seçildiğimde 30 yaşındaydım. O zamanlar gecekondu kenti Keçiören’de sünnetini yaptığımız evlatlarımızın nikahlarını şimdi modern Keçiören’de kıyıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sünnet hizmetinde ailelere ve sünnet olan çocuklara servis hizmeti sağlanacağını da bildiren Altınok, servislerin mahalle muhtarlıkları önünden hastaneye hareket edeceğini, yine sünnet işlemleri tamamlanan ailelerin hastaneden alınarak kendi muhtarlıklarının önüne kadar bırakılacağını belirtti. ​