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Aktüel Keçiören'de "sazlı sözlü" temizlik
Aktüel

Keçiören'de "sazlı sözlü" temizlik

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Belediyemizde 6 yıldır görev yapan Ümit Özçelik mesai öncesinde, öğlen aralarında ve mesai bitiminde kendisine ait olan temizlik bölgesinde vatandaşımıza ve esnafımıza sazlı sözlü konserler veriyor. Hem temizliğini yapıyor hem de mahalle sakinlerimize müzik resitali sunuyor"

Yeniakit Publisher
2020-08-24 11:46:19 -
Keçiören'de "sazlı sözlü" temizlik

ANKARA (AA) - Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde 6 yıldır süpürge işçisi olarak çalışan Ümit Özçelik, ellinde süpürgesi sırtında sazıyla temizlik yaparken, mesai aralarında da Keçiörenlilere müzik ziyafeti yaşatıyor.

Keçiören Belediyesi açıklamasına göre, tek çocuk babası Özçelik (32), hayatını sokakları süpürerek kazanıyor. Saz çalarken bir yandan da türkü söyleyen Özçelik’i esnaflar çok seviyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Belediyemizde 6 yıldır görev yapan Ümit Özçelik mesai öncesinde, öğlen aralarında ve mesai bitiminde kendisine ait olan temizlik bölgesinde vatandaşımıza ve esnafımıza sazlı sözlü konserler veriyor. Hem temizliğini yapıyor hem de mahalle sakinlerimize müzik resitali sunuyor." ifadelerini kullandı.

- "Vatandaşımızla sevgi bağı var"

Ümit Özçelik’in başarılı, işini iyi yapan ve disiplinli bir personel olmasının yanında sanatla ilgilenmesini de takdirle karşıladıklarını belirten Altınok, şunları kaydetti:

"İcra ettiğiniz mesleğinizi sever ve mesleğinize sadakatle yaklaşırsanız hayatınızın diğer alanlarında da mutlu olursunuz. Ümit sokaklarımızın pırıl pırıl olması için büyük bir gayret gösterirken vatandaşımızın da mutluluğuna vesile oluyor. Bu bakımdan işini eğlenceli hale getirmek için mesai aralarında sanatını da icra edebiliyor. Personelimizin vatandaşımızla kurduğu sevgi bağı da bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor."

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