Keçiören'de piknikçilere 170 bin metrekarelik mesire alanı müjdesi

ANKARA(AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçeye bağlı Kösrelik köyünde bulunan Kösrelik Göleti’nin etrafına 170 bin metrekarelik mesire alanı yapma kararı aldıklarının müjdesini verdi.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Altınok, Ankara'ya yeni bir mesire alanı kazandırdıklarını belirterek, "Kösrelik göletimizin etrafına vatandaşımızın nefes alacağı, doğa ile iç içe bir piknik alanı oluşturuyoruz. 200 ailemizin aynı anda piknik yapabileceği pergoleler kurarak Kösrelik Mesire Alanımızda konforlu bir ortam sunacağız.” ifadelerini kullandı.

Altınok, şunları kaydetti:

“Mesire alanımızda yürüyüş ve bisiklet yolu, 200 adet pergole, çocuk oyun alanı, balık tutma iskelesi yer alacak. Mangal yakmak isteyen vatandaşlarımız için barbekü de koyacağız. Vatandaşımız ailesiyle birlikte buraya gelerek huzurlu bir ortamda hem piknik hem de spor yapabilecek. Şehrin stresli ortamından bir süre uzak durmak isteyen herkes burada kafa dinleyebilecek.”​