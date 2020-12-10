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Ekonomi Keçiören'de eski lojmanların yerine rekreasyon alanı yapılacak
Ekonomi

Keçiören'de eski lojmanların yerine rekreasyon alanı yapılacak

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Kalaba’daki lojmanlarımızda 3 tane binamız var, burayı yıkıyoruz. Şehrimize büyük bir rekreasyon alanı daha kazandırıyoruz, bölgeyi rahatlatıyoruz" - "Burada yine güzel eserleri, güzel hizmetleri şehrimize kazandıracağız"

Yeniakit Publisher
2020-12-10 12:20:54 -
Keçiören'de eski lojmanların yerine rekreasyon alanı yapılacak

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Kalaba'daki lojmanlarımızda 3 tane binamız var, burayı yıkıyoruz. Şehrimize büyük bir rekreasyon alanı daha kazandırıyoruz, bölgeyi rahatlatıyoruz. İnşallah burada yine güzel eserleri, güzel hizmetleri şehrimize kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçede Kalaba Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait eski lojmanları kentsel dönüşüm kapsamında yıkarak burayı park ve yeşil alana dönüştürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçedeki metruk yapıları yıktıklarını ve eskiyen binaları kentsel dönüşüme sokmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile iş birliği çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kentsel dönüşüm çalışmaları noktasında büyük hassasiyet gösterdiğini belirten Altınok, şunları kaydetti:

"Kendisine şahsım ve Keçiörenliler adına teşekkür ediyorum. Keçiören Belediyesi olarak kentsel dönüşüm için elimizi taşın altına koyduk ve birçok mahallemizde başlatacağımız bu yenileme için meclis kararı aldık. Kentimizin hücrelerini yenileyerek modern görüntüsünü muhafaza etmek için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Kalaba'daki lojmanlarımızda 3 tane binamız var, burayı yıkıyoruz. Şehrimize büyük bir rekreasyon alanı daha kazandırıyoruz, bölgeyi rahatlatıyoruz. İnşallah burada yine güzel eserleri, güzel hizmetleri şehrimize kazandıracağız."

Verilen bilgiye göre, Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kalaba Mahallesinde belediyeye ait 3 adet lojmanın yıkımını kentsel yenileme kapsamında devam ettiriyor.

Rekreasyon alanı olarak projelendirilen bu nokta, yıkım ve moloz alım çalışmalarının tamamlanmasıyla ilçedeki yeşil alan miktarını artırmak için hem ağaçlandırılacak hem de vatandaşların keyifli vakit geçirmesi için sosyal donatı alanına dönüştürülecek.​​​​​​​ Keçiörenlilere nefes aldıracak olan bu yeni proje kısa süre içinde tamamlanacak.

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