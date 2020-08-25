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Aktüel Keçiören'de 16 farklı evden hırsızlık yapan zanlı yakalandı
Aktüel

Keçiören'de 16 farklı evden hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-25 02:06:34 -
Keçiören'de 16 farklı evden hırsızlık yapan zanlı yakalandı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde 16 ayrı evden hırsızlık yaptığı ileri sürülen zanlı yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen faali meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, 16 ayrı evden hırsızlık yaptığı ileri sürülen Erkan S'yi kısa sürede yakaladı.

Zanlının hırsızlık, uyuşturucu, yağma, gasp, cinsel istismar, güveni kötüye kullanma, kasten yaralama gibi suçlardan toplam 36 suç kaydının bulunduğu belirtildi.

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