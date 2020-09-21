  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Keçiören Belediyesi'nden engelliler için örnek okul
Aktüel

Keçiören Belediyesi'nden engelliler için örnek okul

Kısa süre sonra hizmete açılacak olan okulda, engellilerin sosyal hayata katılımı için birçok faaliyet düzenlenecek

Yeniakit Publisher
2020-09-21 11:23:11 -
Keçiören Belediyesi'nden engelliler için örnek okul

ANKARA (AA) - Keçiören Belediyesi, engellilere yönelik eğitim faaliyeti sunacak olan okulun yapımında sona yaklaştı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kısa süre sonra hizmete açılacak olan okulda, engellilerin sosyal hayata katılımı için birçok faaliyet düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, eğitimde engellilere yönelik fırsat eşitliğini üst seviyelere çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Altınok, "'Engelli vatandaşlarımızın önünde bulunan engelleri kaldırmak lazım' diyerek yapımına başladığımız engelli okulu projemizi kısa sürede tamamlayacağız. Ovacık'ta inşa ettiğimiz engelli okulumuza ailelerimiz engelli ebeveynlerini getirerek eğitim hizmetimizden faydalanacaklar. Okulumuzun içinde aile eğitim terapi odası, bireysel çalışma odası, sosyal faaliyet odası, bakım odası, dinlenme odası ve çocuk oyun alanları bulunacak." ifadelerini kullandı.


- "Engellilerimiz için sivil toplum kuruluşlarımızla el ele çalıştık"


Keçiören Ovacık'ta engelsiz eğitim için kurulan okulun, örnek bir proje olduğunu aktaran Altınok, şunları kaydetti:

"1994 yılında ilk göreve geldiğimizde engellilerimizi sosyal yaşama dahil etmek için çeşitli projeler geliştirerek sosyal belediyeciliği yukarı taşıdık. O yıllarda engelli ve yaşlı hizmetlerine dair bir kurumumuz dahi yoktu, şu anda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'müz var. Bizler engellilerimiz için sivil toplum kuruluşlarımızla el ele çalıştık ve kurumlarımızın kurulması adına nefer olduk. 'Engelsiz şehirler', 'engelsiz kentler', 'engelsiz yaşam' adı altında çıktığımız yolda bugün yasaların değişmesi ve engelsiz şehir hedeflerinin belirlenmesinde gayretlerimizin, emeklerimizin büyük katkısı olmuştur."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin SİHA devrimi Arap basınına damga vurdu
Gündem

Türkiye'nin SİHA devrimi Arap basınına damga vurdu

Türkiye'nin İHA'lar konusundaki serüveni Arap medyasında gündem oldu. Türkiye'nin bu alanda dünyada sayılı ülkelerden biri haline geldiğini ..
Canlı yayında sert Kemalizm tartışması! Selman Öğüt stüdyoyu terk etti
Gündem

Canlı yayında sert Kemalizm tartışması! Selman Öğüt stüdyoyu terk etti

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Selman Öğüt katıldığı canlı yayında kemalizm tartışması sonrası sunucuya sert te..
Sisi yönetimindeki Mısır'a flaş çağrı!
Dünya

Sisi yönetimindeki Mısır'a flaş çağrı!

Uluslararası Af Örgütü, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı kanlı darbe ile göreve gelen darbeci Abdulfettah es-Si..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı