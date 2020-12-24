Keçiören Belediyesi'nden 6 ayda 2 bin 192 vatandaşa terapi hizmeti

ANKARA (AA) - Keçiören Belediyesi Aile Terapi Merkezi 6 ayda 2 bin 192 vatandaşa hizmet verdi.

Belediyen yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Aile Terapi Merkezi'nin yüz yüze görüşme usulüyle 1176, telefonla görüşme usulüyle ise 1016 vatandaşımıza hizmet verdiğini, 6 ayda toplamda 2 bin 192 vatandaşın bu hizmetimizden yararlandığını belirtti.

Altınok, "Aile danışmanlığı, çocuk danışmanlığı, yetişkin danışmanlığı ve ergen danışmanlığı gibi 4 branşta terapilerimiz ücretsiz olarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Altınok, Aile Terapi Merkezi’nin toplumsal ihtiyaca yönelik önemli bir hizmet merkezi olduğunu belirterek, "Günümüzde en çok tedavi talebinin olduğu, en çok randevunun alındığı müesseseler psikolojik danışmanlık merkezleri haline geldi. Bu noktada tedavilerin fiyatları çok yüksek. Biz de bu duruma çözüm noktasında nasıl bir katkı sunarız diye düşündük ve Aile Terapi Merkezi hizmete açtık. Çocuklar, gençler, aileler ve çiftler için danışmanlık ve psikolojik destek hizmeti vermeye devam ediyoruz." dedi.

Altınok ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile birlikte birey ve toplum psikolojisinde meydana gelen tahribatın onarılması için Aile Terapi Merkezi'nin önemli çalışmalar yaptığına belirterek şunları kaydetti:

"Pandemi süreci toplumumuzda psikolojik yönden bir tahribat oluşturdu. Kovid-19 dediğimiz dünyanın başına bela olan bu virüsün ülkeler nezdinde siyasi, ekonomik ve psikolojik etkileri gözle görülür derecededir. Devletler bu tahribatı onarmak için çalışmalarını yapıyorlar. Bu süreçte insanlarımız evlerine hapsedildi. Hiç ummadıkları, daha önce yaşamadıkları bir durumla karşı karşıya kaldılar. Çocuklar, gençler ve yaşlılar uzun süre evlerinde kaldılar. Bu durumun psikolojik sonuçlarını onarmak için elimizi taşın altına koyduk, Aile Terapi Merkezimiz yoğun bir şekilde hizmete devam ediyor."