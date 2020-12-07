Keçiören Belediyesi, sokağa çıkma yasağında temizlik yaptı

İSTANBUL (AA) - Keçiören Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek ilçedeki sokak, kaldırım, iş yeri önleri ve apartman girişlerini deterjanlı suyla yıkadı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, sokağa çıkma kısıtlaması boyunca vatandaşların sağlığı için köşe bucak temizlik yaptı.

Belediye tarafından 50 kişilik personel ile birlikte 3 adet yol süpürme aracı, daha sağlıklı ve temiz olması amacıyla sokakları, kaldırımları, iş yeri önlerini ve apartman girişlerini deterjanlı suyla yıkadı. Ekipler, sokakların insansız olması dolayısıyla rahat ve detaylı bir çalışma yürüttü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Koronavirüsle mücadelemizi her bir mahallemizde yürüttüğümüz detaylı temizlik çalışmalarıyla sürdürüyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek şehrimizi hem temizledik hem de dezenfekte ettik. Muhtarlarımızla koordineli bir şekilde yaptığımız bu çalışmalarımız salgın bitene kadar 51 mahallemizde aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.



