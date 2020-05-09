Keçiören Belediyesi öğrencilere deneme kitapçığı gönderdi

İSTANBUL (AA) - Keçiören Belediyesi, KEDEM Kurs Merkezinde görev yapan çeşitli branşlardaki öğretmenler aracılığıyla, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında dışarıya çıkamayan YKS ve LGS öğrencileri için adreslerine deneme kitapçığı yolladı.



Keçiören Belediyesi açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın YKS ve LGS sınav tarihlerini açıklamasıyla birlikte harekete geçen belediye, KEDEM Kurs Merkezinde görev yapan çeşitli branşlardaki öğretmenler aracılığıyla, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında dışarıya çıkamayan YKS ve LGS öğrencileri için adreslerine deneme kitapçığı gönderdi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, KEDEM Kurs Merkezinde YKS ve LGS’ye hazırlık eğitimi alan öğrenciler için hazırlanan deneme sınavı kitapçıklarının öğrencilerin adreslerine ulaştırılmaya devam ettiğini belirterek, "YKS grubundaki öğrencilerimize 272 adet deneme kitapçığı gönderiyoruz. LGS grubundakilere ise 150 adet deneme sınavı kitapçığı ulaştırdık." ifadesini kullandı.



Başkan Altınok, öğrencileri hem motive etmek hem de sınav maratonuna hazırlamak istediklerini dile getirdi.





- "Eğitime online sistemle devam ediyoruz"





Sınava girecek öğrencilere başarı temennisinde bulunan Altınok, şunları kaydetti:



"Kaliteli bir eğitim için gençlerimize hizmet veren kurs merkezimizin faaliyetlerini koronavirüs sürecinde devam ettirmek için Geliştirilmiş Uzaktan Online Eğitim Sistemini devreye soktuk. Öğrenci ve velilerimizin desteğiyle, kurs merkezimizde görev yapan öğretmenlerimizin gayretiyle bu süreci başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Derslerimizden olumlu neticeler almak için seviye belirleme kitapçıklarımızı öğrencilerimize ulaştırmaya devam edeceğiz."



