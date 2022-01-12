İncirli Semt Pazarı'nda hummalı çalışma

Keçiören’in semt pazarlarıyla tüm Türkiye’ye örnek olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Semt pazarlarımızdaki düzen ve disiplin birçok belediye tarafından örnek alınmış, bu hizmetimiz Türkiye’de ‘bir numara’ olarak gösterilmiştir. İncirli Mahallemize inşa ettiğimiz üstü kapalı yeni nesil semt pazarımızda ısıtma ve soğutma sistemi de yer alacak. Burayı en kısa zamanda tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine açacağız.” dedi.

İncirli Mahallesi’ndeki yeni nesil semt pazarının etrafında yürütülecek peyzaj ve spor alanı çalışmasıyla buranın hem alışveriş hem de sosyal aktivite noktası olacağını da söyleyen Altınok şunları paylaştı:

“İlçemizdeki semt pazarı alanlarının üstünü kapatmak ve düzenli hale getirmek için yeni projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. Yeni nesil kapalı semt pazarlarımızın birçoğuna ısıtma ve soğutma sistemi kurarak vatandaşımızın yazın serin kışın ise sıcak bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlıyoruz. İncirli Semt Pazarımızın üstüne kuracağımız güneş enerjisi sistemiyle yenilenebilir enerjiden faydalanacağız. Burası kendi enerjisini kendi üreten örnek bir tesis olacak. Semt pazarımızda aynı zamanda zabıta noktası, lavabolar ve mescit de yer alacak.”