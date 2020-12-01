  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Keçiören Belediyesi, Cumhuriyet Kulesi'nin yapımını hız kesmeden sürdürüyor
Ekonomi

Keçiören Belediyesi, Cumhuriyet Kulesi'nin yapımını hız kesmeden sürdürüyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Cumhuriyet Kulesi, tamamlandığında 186 metre yüksekliğe sahip olacak ve bu yükseklikten de Ankara'yı seyretme imkanı sunacak"

Yeniakit Publisher
2020-12-01 15:21:28 -
Keçiören Belediyesi, Cumhuriyet Kulesi'nin yapımını hız kesmeden sürdürüyor

İSTANBUL(AA) - Keçiören Belediyesi, 2021 yılında açılışı yapılacak Cumhuriyet Kulesi'nin yapımını hız kesmeden sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, tarihe atılan bir imza olan Cumhuriyet Kulesi'nin, Paris'teki Eyfel Kulesi müzesinde "Turkey, Ankara, Keçiören Cumhuriyet Kulesi" ibaresiyle yerini almış uluslararası bir vizyon projesi olduğunu aktardı.

Altınok, "Eserimiz, Ankara'yı 186 metreden temaşa etme imkanı sunacak, şehrimize maddi ve kültürel anlamda büyük kazanımlar sağlayacaktır. Kira gelirleriyle birlikte kısa sürede kendi maliyetini de amorti ederek hizmet verecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin 100'üncü yılını temsilen inşa edilen Cumhuriyet Kulesi'nin Başkent'in sembol projesi olduğunu vurgulayan Altınok, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir ilçe belediyesi, kendi imkanlarıyla ilk defa böyle bir yatırım projesine imza atıyor. Ekonomik anlamda iyi yönetilemeyen ilçe belediyelerinin böyle bir projeyi yapması oldukça zor. Bu anlamda Cumhuriyet Kulesi, sıra dışı bir mahiyete sahiptir. Cumhuriyet Kulesi, tamamlandığında 186 metre yüksekliğe sahip olacak ve bu yükseklikten de Ankara'yı seyretme imkanı sunacak. İçinde çocuklarımız için uzay terası, nikah salonu, seyir terası, sergi salonu, kafeterya, hediyelik eşya bölümü, kafeler, spor merkezi gibi birbirinden farklı mekanlarımız yer alacak. Türkiye'de bir ilk olarak kulemizde paraşütle atlama noktası da yer alacak."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'nin şirazesi kaydı! Bu açıklamalar şaka değil, gerçek
Siyaset

CHP'nin şirazesi kaydı! Bu açıklamalar şaka değil, gerçek

Muhalefet partisi olmanın gerektirdiği hiçbir dinamiğe sahip olmayan CHP, hükümet karşıtlığı için her türlü yalanı, iftirayı, hakareti ve pr..
Yusuf Alabarda: İstihbarat İran'da alarm veriyor
Gündem

Yusuf Alabarda: İstihbarat İran'da alarm veriyor

Önce General Kasım Süleymani ardından da İran'ın nükleer programının kilit ismi olan Muhsin Fahrizade'nin suikast sonucu öldürülmesi hakkınd..
Baskı gördükleri iddia edildi! Rus savaş uçaklarından vazgeçtiler
Dünya

Baskı gördükleri iddia edildi! Rus savaş uçaklarından vazgeçtiler

Rus savaş uçaklarını almaktan vazgeçen Arjantin'in Çin yapımı JF-17'leri satın almayı planladığı öğrenildi.
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay