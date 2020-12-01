Keçiören Belediyesi, Cumhuriyet Kulesi'nin yapımını hız kesmeden sürdürüyor

İSTANBUL(AA) - Keçiören Belediyesi, 2021 yılında açılışı yapılacak Cumhuriyet Kulesi'nin yapımını hız kesmeden sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, tarihe atılan bir imza olan Cumhuriyet Kulesi'nin, Paris'teki Eyfel Kulesi müzesinde "Turkey, Ankara, Keçiören Cumhuriyet Kulesi" ibaresiyle yerini almış uluslararası bir vizyon projesi olduğunu aktardı.



Altınok, "Eserimiz, Ankara'yı 186 metreden temaşa etme imkanı sunacak, şehrimize maddi ve kültürel anlamda büyük kazanımlar sağlayacaktır. Kira gelirleriyle birlikte kısa sürede kendi maliyetini de amorti ederek hizmet verecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin 100'üncü yılını temsilen inşa edilen Cumhuriyet Kulesi'nin Başkent'in sembol projesi olduğunu vurgulayan Altınok, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir ilçe belediyesi, kendi imkanlarıyla ilk defa böyle bir yatırım projesine imza atıyor. Ekonomik anlamda iyi yönetilemeyen ilçe belediyelerinin böyle bir projeyi yapması oldukça zor. Bu anlamda Cumhuriyet Kulesi, sıra dışı bir mahiyete sahiptir. Cumhuriyet Kulesi, tamamlandığında 186 metre yüksekliğe sahip olacak ve bu yükseklikten de Ankara'yı seyretme imkanı sunacak. İçinde çocuklarımız için uzay terası, nikah salonu, seyir terası, sergi salonu, kafeterya, hediyelik eşya bölümü, kafeler, spor merkezi gibi birbirinden farklı mekanlarımız yer alacak. Türkiye'de bir ilk olarak kulemizde paraşütle atlama noktası da yer alacak."