Keçiören Belediyesi, 3 bin 900 kitabı hanelere ulaştırdı

İSTANBUL (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan Keçiörenli vatandaşlar için hizmet veren "Kitap Çağır" sistemiyle 3 bin 900 kitabı hanelere ulaştırdıklarını bildirdi.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Fatih Kütüphanesi'nde bulunan 40 bin kitabı vatandaşın kapısına götürmek için Keçiören Belediyesi web sitesinde devreye sokulan "Kitap Çağır" sistemi, bir ayda 3 bin 350 ayrı haneden gelen 3 bin 900 kitap talebini karşıladı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Altınok, "Özellikle dışarı çıkma kısıtlaması dahilinde olan çocuklarımızın ve gençlerimizin yüzünü güldüren 'Kitap Çağır' sistemimiz yoğun ilgi görüyor. Bu sistemle aynı zamanda devletimizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımızı okumaya teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Günlük ortalama 130 kitap talebini karşıladıklarını aktaran Altınok, "Kitap Çağır" sisteminin işletilmesi için Fatih Kütüphanesi'nde kurulan ekibin kitapları temas etmeden tek tek dezenfekte ettiğini, daha sonra da paketleyerek hanelere ulaştırdığını anlattı.

Altınok, "Kovid-19 salgını nedeniyle evlerinde kalan Keçiörenli vatandaşlar için hizmet veren 'Kitap Çağır' sistemiyle 3 bin 900 kitabı hanelere ulaştırdık. Kimi ailelerimiz, iki kitap talebinde bulunuyor. Biz de bu isteği geri çevirmeyerek çocuklarımızın istedikleri kitaba ulaşabilmeleri için elimizden gelen gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kitap Çağır" siteminden 7'den 70'e tüm vatandaşların büyük memnuniyet duyduğunu aktaran Altınok, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız evde kalsın, kitapları biz kapılarına kadar getirmeye devam edeceğiz. İnsanlarımızın sağlığı ve yarınlarımızın aydınlığa açılması için bir süre daha evde kalmaya devam edelim. Bizler hizmetkar olarak her gün yeni birçok hizmeti devreye sokup vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyoruz."





- "Kitap Çağır"ın işleyişi





Verilen bilgiye göre, Keçiören Belediyesi web sitesi üzerinden Kitap Çağır "https://www.kecioren.bel.tr/kitap-sorgu.html" butonunu tıklayan vatandaşlar, sisteme giriş yaparak Fatih Kütüphanesi'nde kitap sorgulaması yapabiliyor.

İstenilen kitap kütüphanede mevcut ise Fatih Kütüphanesi'nden vatandaşa onay bilgilendirme maili gönderiliyor. Eğer istenilen kitap ödünç verilmiş ya da kütüphanede yok ise vatandaş telefonla aranarak veya yine mail gönderilerek bilgilendiriliyor.

Vatandaş farklı bir kitap almak istiyorsa tercih ettiği diğer kitaplar evlerine ulaştırılıyor. Talep edilen kitap el teması kurulmadan, ıslanmayacak şekilde dezenfekte edilerek paketleniyor ve özel ekipler tarafından vatandaşın adresine ulaştırılıyor.

Kitap, teslim tutanağına ödünç verilme süresi ve ne zaman geri alınacağı yazılarak tekrar evlerden toplanıyor. Toplanan kitaplar, tekrar dezenfekte edilerek talep edilmeye hazır hale getiriliyor.

