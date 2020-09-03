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Ekonomi Keçiören Belediyesi 1.300 çocuğu sünnet ettirecek
Ekonomi

Keçiören Belediyesi 1.300 çocuğu sünnet ettirecek

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Geleceğimiz, umudumuz ve ikbalimiz olan çocuklarımıza ücretsiz sünnet hizmeti için ailelerimizden gelen başvuruya göre yaklaşık 1.300 çocuğumuzu sünnet ettiriyoruz" - "Ülkemizi muasır medeniyet seviyesine, 2023 hedeflerine taşıyacak geleceğimiz olan çocuklarımızın daima yanındayız"

Yeniakit Publisher
2020-09-03 09:58:42 -
Keçiören Belediyesi 1.300 çocuğu sünnet ettirecek

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Geleceğimiz, umudumuz ve ikbalimiz olan çocuklarımıza ücretsiz sünnet hizmeti için ailelerimizden gelen başvuruya göre yaklaşık 1.300 çocuğumuzu sünnet ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediyenin "sosyal belediyecilik" anlayışıyla her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen toplu sünnet hizmeti başladı.

Bu kapsamda, belediyenin kurumsal web sitesinde bulunan elektronik "Sünnet Kayıt" sistemi üzerinden müracaatlarını yapan aileler çocuklarının sünnet edilmesi için randevu gününü bekliyor.

Koronavirüs nedeniyle günlük ortalama 30 ila 35 çocuk sünnet edilirken, bu hizmetin 3 ay boyunca devam etmesi bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sünnet hizmetinden ihtiyaç sahibi ailelerin faydalandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizi muasır medeniyet seviyesine, 2023 hedeflerine taşıyacak geleceğimiz olan çocuklarımızın daima yanındayız. Bir Keçiören çocuğu olarak geçmişte yaşadığımız sıkıntıları gelecek nesillerin yaşamaması için bu şehre hizmetkar oldum. 1994 yılında göreve ilk seçildiğimde 30 yaşındaydım. O zamanlar gecekondu kenti Keçiören'de sünnetini yaptığımız evlatlarımızın nikahlarını şimdi modern Keçiören'de kıyıyorum.

Geleceğimiz, umudumuz ve ikbalimiz olan çocuklarımıza ücretsiz sünnet hizmeti için ailelerimizden gelen başvuruya göre yaklaşık 1.300 çocuğumuzu sünnet ettiriyoruz. Keçiören Belediyesi olarak daima çocuklarımızın yanındayız. Rabbim, sünnet olan her bir çocuğumuzun düğünlerini de görmeyi nasip etsin."

Altınok, ayrıca şahsi aracı olmayan ailelere ve sünnet olan çocuklara servis hizmeti sağlandığını bildirirken, sünnet olan her bir çocuğa kıyafet hediye ettiklerini de aktardı.

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