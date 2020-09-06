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Ekonomi Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Zabıtamıza güç kattık"
Ekonomi

Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Zabıtamıza güç kattık"

"Göreve geldiğimiz günden itibaren herhangi bir grup ya da herhangi bir zümrenin etkisi altında kalmadan görevlerini yerine getirebilmeleri için zabıtamıza güç kattık. Bu zamana kadar zabıtamızın özverili bir şekilde çalışabilmesi için ezilmesine müsaade etmediğim gibi bundan sonra da asla etmeyeceğim"

Yeniakit Publisher
2020-09-06 11:28:14 -
Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Zabıtamıza güç kattık"

İSTANBUL (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Göreve geldiğimiz günden itibaren herhangi bir grup ya da herhangi bir zümrenin etkisi altında kalmadan görevlerini yerine getirebilmeleri için zabıtamıza güç kattık. Bu zamana kadar zabıtamızın özverili bir şekilde çalışabilmesi için ezilmesine müsaade etmediğim gibi bundan sonra da asla etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Altınok, her yıl 1-7 Eylül'de kutlanan Zabıta Haftası dolayısıyla Keçiören Belediyesi zabıta ekibiyle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınok, göreve geldikleri günden itibaren herhangi bir grup ya da herhangi bir zümrenin etkisi altında kalmadan görevlerini yerine getirebilmeleri için zabıtaya güç kattıklarını belirtti.

Bu zamana kadar zabıtanın özverili bir şekilde çalışabilmesi için ezilmesine müsaade etmediği gibi bundan sonra da asla etmeyeceğini ifade eden Altınok, Keçiören zabıtasının temel görevinin vatandaşın hakkını korumak olduğunu aktardı.

Altınok, şunları kaydetti:

"Zabıta ekibimiz, üzerlerindeki onurlu üniformaya yakışır bir şekilde Keçiören'e hizmet ediyor. Vatanını, milletini, devletini seven çok çalışmalı. Atatürk, ‘Vatan sevgisi vatana hizmetle ölçülür’ diyor. Zabıtamız, toplumun vicdanı olarak görevini en iyi şekilde yapmalıdır. Yaptığımız görev kutsal bir görevdir. Rabbimizin rızası, vatandaşımızın duası dediğimiz bir görevi ifa ediyoruz. Allah bu görevi herkese de nasip etmez. Dolayısıyla bizler de işimizi hakkıyla yapmalıyız. Vebali büyük bir görevimizin olduğunu muhakkak bilmemiz gerekiyor. Şu anda 1 milyon insanın vebali var bizlerde. Özellikle pazarlarda vatandaşın hakkını, hukukunu korumak bizim namusumuz, şerefimiz ve görevimizdir. Hepimiz devletimizin ve milletimizin hizmetkarıyız.

Keçiören Belediyesi'nde çalışarak Keçiörenli hemşehrilerimize gece-gündüz fedakarca hizmet eden zabıta memurlarımızı tebrik ediyorum. Keçiören'in huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. Bu vesileyle tüm zabıta personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, Zabıta Haftası'ını kutluyorum."

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