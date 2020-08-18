Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Keçiören'de temizlik çalışması gece gündüz sürüyor"

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyenin, ilçedeki tüm mahallelerde temizlik çalışması ve muhtelif noktaların dezenfeksiyon işlemlerini gece gündüz sürdürdüğünü bildirdi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçedeki 51 mahallede yürütülen detaylı temizlik çalışmaları 24 saat esasına göre devam ediyor. Bu kapsamda cadde, sokak, park, semt pazarı ve kaldırımlar önce yıkanıyor, daha sonra ise dezenfekte ediliyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyenin, ilçedeki tüm mahallelerde temizlik çalışması ve muhtelif noktaların dezenfeksiyon işlemlerini gece gündüz sürdürdüğünü bildirdi.



Altınok, ekiplerin özellikle pandemi sürecinde vatandaşa daha sağlıklı bir yaşam alanı sunmak için muhtarlarla koordineli bir şekilde, sokak ve caddeleri detaylı bir şekilde temizlediğini, daha sonra da önemli noktaları dezenfekte ettiğini aktardı.



- Temizlik, maske ve mesafe



Son günlerde yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki artışla birlikte temizliğin önemli olduğunu vurgulayan Altınok, salgının yayılımını azaltmak için maske ve mesafe kuralına uyulması gerektiğinin altını çizdi.



Altınok, insan sağlığının her şeyden önemli olduğuna işaret ederek, "Mesai mefhumu tanımaksızın sokaklarda gece gündüz demeden vatandaşımızın daha sağlıklı yaşaması ve daha temiz, daha huzurlu, daha güzel bir Keçiören için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Mikrobik ortamlarla birlikte şehrin her tarafında dezenfekte çalışması yürüttüklerini aktaran Altınok, şunları kaydetti:

"Parklarımız dahil olmak üzere, pazar yerleri ve sokaklar dezenfekte ediliyor. Mümkün olduğu kadar yakın temastan ve kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınalım. Eğer sokağa çıkmak zorunda kaldıysak sosyal mesafemizi koruyalım. TMM (temizlik, maske ve mesafe) kuralına uyalım, bir başkasının sağlığına zarar vermeyelim, birbirimizi koruyalım."

