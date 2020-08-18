  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Keçiören'de temizlik çalışması gece gündüz sürüyor"
Ekonomi

Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Keçiören'de temizlik çalışması gece gündüz sürüyor"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Belediyemiz, ilçemizdeki tüm mahallelerde temizlik çalışması ve muhtelif noktaların dezenfeksiyon işlemlerini gece gündüz sürdürüyor"

Yeniakit Publisher
2020-08-18 11:51:26 -
Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Keçiören'de temizlik çalışması gece gündüz sürüyor"

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyenin, ilçedeki tüm mahallelerde temizlik çalışması ve muhtelif noktaların dezenfeksiyon işlemlerini gece gündüz sürdürdüğünü bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçedeki 51 mahallede yürütülen detaylı temizlik çalışmaları 24 saat esasına göre devam ediyor. Bu kapsamda cadde, sokak, park, semt pazarı ve kaldırımlar önce yıkanıyor, daha sonra ise dezenfekte ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyenin, ilçedeki tüm mahallelerde temizlik çalışması ve muhtelif noktaların dezenfeksiyon işlemlerini gece gündüz sürdürdüğünü bildirdi.

Altınok, ekiplerin özellikle pandemi sürecinde vatandaşa daha sağlıklı bir yaşam alanı sunmak için muhtarlarla koordineli bir şekilde, sokak ve caddeleri detaylı bir şekilde temizlediğini, daha sonra da önemli noktaları dezenfekte ettiğini aktardı.

- Temizlik, maske ve mesafe

Son günlerde yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki artışla birlikte temizliğin önemli olduğunu vurgulayan Altınok, salgının yayılımını azaltmak için maske ve mesafe kuralına uyulması gerektiğinin altını çizdi.

Altınok, insan sağlığının her şeyden önemli olduğuna işaret ederek, "Mesai mefhumu tanımaksızın sokaklarda gece gündüz demeden vatandaşımızın daha sağlıklı yaşaması ve daha temiz, daha huzurlu, daha güzel bir Keçiören için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mikrobik ortamlarla birlikte şehrin her tarafında dezenfekte çalışması yürüttüklerini aktaran Altınok, şunları kaydetti:

"Parklarımız dahil olmak üzere, pazar yerleri ve sokaklar dezenfekte ediliyor. Mümkün olduğu kadar yakın temastan ve kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınalım. Eğer sokağa çıkmak zorunda kaldıysak sosyal mesafemizi koruyalım. TMM (temizlik, maske ve mesafe) kuralına uyalım, bir başkasının sağlığına zarar vermeyelim, birbirimizi koruyalım."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bylock'tan Joe Biden çıktı: TSK'dan kokular geliyor
Gündem

Bylock'tan Joe Biden çıktı: TSK'dan kokular geliyor

Küstahça ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’yi darbeyle tehdit eden ABD Başkan adayı Joe Biden’ın 15 Temmuz hain darbe girişiminden..
ABD ve İsrail'in S-400 planı deşifre oldu
Dünya

ABD ve İsrail'in S-400 planı deşifre oldu

İran’a uygulanan silah ambargosunun kalkması halinde Tahran'ın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri satın alma ihtimaline karşı ABD ve İs..
Akıncı Üssü'ndeki faaliyetleri yönetiyordu! Mahkemede böyle kıvırdı
Gündem

Akıncı Üssü'ndeki faaliyetleri yönetiyordu! Mahkemede böyle kıvırdı

FETÖ'nün hain darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili davaya, darbe girişiminde 143. Filo'dak..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı