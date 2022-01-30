Keçiboynuzu pekmezinin faydaları nelerdir? Keçiboynuzu pekmezi nasıl tüketilmeli

Keçiboynuzu cinsel sağlık açısından, bağışıklık sisteminin güçlenmesi açısından oldukça faydalı bir besindir. Keçiboynuzu pekmezi (harnup pekmezi), çekirdekleri ayıklanmış keçiboynuzu meyvesiden soğuk sıkım yöntemi ile yüksek sıcaklık ve ısı kullanılmadan elde edilen şurup formundaki gıdaya denir.

Keçiboynuzu pekmezi (harnup pekmezi) faydaları



•Bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelirken soğuk havalarda hasta olma riskinizi azaltır.

•Özellikle astım, nefes darlığı gibi rahatsızlıklarında kullanılabilir.

•Balgam söktürücüdür.

•Akciğer kanserini önlemek için kullanılabilir.

•Keçiboynuzu pekmezi sindirime yardımcı olur.

•İshal ve kabız gibi rahatsızlıklarda kullanılır.

•Kansere karşı vücudunuzu korumakta etkilidir. Özellikle akciğer kanseri riski taşıyan kişiler tüketebilir.

•Enerjiniz düşükse keçiboynuzu pekmezi size enerji verecektir.

•Keçiboynuzu pekmezi antiseptiktir. Bu nedenle iltihapların tedavisinde kullanılabilir.

•Tüketildiğinde zindelik verir.

•Uykusuzluk sorunlarınız varsa uykunuzun eskisine göre düzene girmesine yardımcı olur.

•Alerjik rahatsızlıklarda kullanılabilir.

•Öksürüğü önlemede kullanılır.

•Akciğer kanserinin önlenmesinde kullanıldığı için sigara içen insanların kullanılması önerilir.

•Kolesterol seviyesini düzenlemekte kullanılabilir. Kandaki kolesterol oranını düşürmekte etkilidir.

•Keçiboynuzu pekmezi kalsiyum açısından oldukça zengindir. İçerdiği büyük orandaki kalsiyum sayesinde kemikleri güçlendirir.

•Keçiboynuzu pekmezi güçlü bir antioksidandır. Toksinlerden arınmayı sağlar.

•İçeriğindeki kalsiyum ve fosfor sayesinde çocukların kemik gelişiminde öneme sahiptir. Gelişim dönemindeki çocukların tüketmesi tavsiye edilir.

•Hafızayı güçlendirir.

•Sindirimi hızlandırır, rahatlatır. Mide ve bağırsakta yaşanan rahatsızlıklara iyi gelir.

•Astım ve diğer solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelirken, soğuk algınlığı ve gribe yakalanma riskinizi azaltır.

Keçiboynuzu pekmezi nasıl tüketilir?

Keçiboynuzu pekmezini kahvaltılarda 1-2 tatlı kaşığı yiyerek günlük kalsiyum ve fosfor ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Sade bir şekilde tüketemiyorsanız sütünüze veya yoğurdunuza katıp tatlandırıcı olarak tüketebilirsiniz. Özellikle solunum yolu rahatsızlıklarınız varsa uyumadan önce keçiboynuzu pekmezi tüketmek öksürüğe ve nefes darlığı sorununuza iyi gelecektir.

Keçiboynuzu pekmezi kilo aldırır mı?

Keçiboynuzu pekmezinin içeriğindeki şeker ve Kalori miktarı fazladır. 100 gram keçiboynuzu pekmezi ortalama 300 kaloridir. Ayrıca keçiboynuzu pekmezinin iştah açıcı olduğu bilinmektedir. Eğer doğal yollardan sağlıklı kilo almak istiyorsanız keçiboynuzu pekmezi sizin için güzel bir alternatif olabilir. Düzenli ve yeterli miktarda kullanıldığında ise kilo almak yerine size doğal bir koruma sağlar. Kilo almak istemiyorsanız tüketim miktarına dikkat etmeniz faydalı olacaktır.

Keçiboynuzu özü

Keçiboynuzu özü, keçiboynuzunun kimyasal maddeler kullanılmadan farklı süreçlerden geçtikten sonra aldığı konsantre sıvı formdur. Kemik, diş ve diş eti sağlığına iyi gelir. Kansızlık tedavisinde kullanılabilir. Çocukların fiziksel gelişiminde rol oynar.

Keçiboynuzu özü ne zaman içilmeli

Özel durum teşkil eden herhangi bir sağlık sorunu olmayan yetişkinler, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez, aç karnına 2- 3 yemek kaşığı keçiboynuzu özü tüketebilir. Çocuklarda ise kahvaltıda 1 ya da 2 yemek kaşığı yeterli gelecektir. Keçiboynuzu özünü su ile karıştırıp, meyve suyu gibi tüketmeniz de mümkün.

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