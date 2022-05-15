Keçi sütü sabunu faydaları, ne işe yarar? evde nasıl yapılır?

Her cilt tipine uygun, gerçek keçi sütü barındıran çok özel bir sabundur. İçerdiği alfa-hidroksi asit sayesinde sivilceleri, siyah noktaları temizler ve bakterilerden cildi arındırır. Cildin rahat nefes almasını sağlar. Mantar, egzama problemlerinde, enfeksiyonlarla mücadelede önemli bir rolü vardır.

Keçi Sütü Sabunu Faydaları Nelerdir?

Siyah noktaları yok eder. Keçi sütü sabunu düzenli kullanımda cildinizdeki siyah noktaları temizler ve canlı bir yüze sahip olmanızı sağlar. Siyah noktanın oluşmasına neden olan bakterileri temizler. Pürüzsüz bir cilde keçi sütü sabunu ile kavuşabilirsiniz.

Sivilceleri temizler. Keçi sütü sabunu kullanan kişilerin kısa süre içinde cildindeki sivilce problemi ortadan kalkmıştır. Çünkü keçi sütü sabunu sivilce tedavisinde tercih edilecek en doğal yöntemlerden biridir. Cildinizi mikroplardan arındırır ve cildinizin nefes almasını sağlar. Bu sayede sivilce oluşumu önlenir.

Keçi sütü sabunu cilt lekeleri için mucize bir üründür. Mantar, egzama gibi problemleri ortadan kaldırmak ve cilt sağlığına kavuşmak için etkilidir. Cilt üzerinde oluşan enfeksiyonları temizler. Mikropların yayılmasını engeller ve temiz bir cilt oluşturur.

Keçi sütü sabunu cilde faydaları içerdiği proteinden kaynaklanır. Yüksek oranda protein ve pH içerdiği için tam bir cilt dostudur.

Aynı zamanda A vitamini de içerdiği için ölü derinin atılmasını ve derinin yenilenmesini sağlar.

En doğal ve katkısız peeling ürünü olarak tercih edilir.

Cildi nemlendirmesi özelliği ile kurak ve soğuk yerlerdeki insanlar için doğal bir nemlendiricidir.

Cildinizde bir döküntü ve kaşıntı varsa keçi sütü sabunu ile bu rahatsızlığı ortadan kaldırabilirsiniz.

Hassas ciltler için popüler bir sabundur. Alerjiye müsait bir yapınız varsa keçi sütü sabununu korkmadan tercih edebilirsiniz.

Keçi Sütü Sabunu Ne İşe Yarar?

Ilık su ile köpürterek dilediğiniz her an keçi sütü sabunu etkilerini görebilirsiniz. Sabah uyanır uyanmaz cildinizi temizleyip gece uykudan önce yine temiz bir ciltle uyumak için kullanabilirsiniz. Sabunun uzun ömürlü olması için ahşap sabunluk kullanabilirsiniz.

Keçi sütü proteininin kolay hazmı, bebeklerin beslenmeleri, hasta ve sakat kimselerin diyetlerinde pratik ve özel bir yere sahiptir. Keçi sütünün yağ molekülleri daha ufak ve proteinin oluşturduğu pıhtı daha yumuşak olduğu için sindirimi inek sütünden daha kolaydır.

Keçi sütü sabunu yağlı ciltlere iyi gelir ve yağ oranının dengelenmesine yardımcı olur. Keçi sabunu ciltteki gözenekleri temizler ve sıklaştırır. Böylece cildin daha taze, canlı ve pürüzsüz görünmesini sağlar.

Keçi sütü sabunu beyazlatır mı?

Doğal malzemeler ile yapılan keçi sütü sabunu düzenli ve sürekli kullanımda cildin rengini bir nebze olsun açacaktır. Özellikle de güneş lekelerinden kaynaklı kararmalar, keçi sütü sabunu ile giderilebilir.

Keçi sütü sabunu saça iyi gelir mi?

PH değeri yüksek bir sabun olduğu için, saçlara doğal bir nemlilik verir. Kuru ve yıpranmış saçların iyileşmesinde tercih edilir. Saç derisinde görülen egzama için etkilidir. Kaşıntıyı ortadan kaldırır.

Keçi sütü sabunu sivilceye iyi gelir mi?

Cilt hücrelerini yenileyerek sivilce oluşumunu önler. Bu nedenle keçi sütü sabunu sivilceden şikayetçi olanlar için ideal olacaktır. Düzenli olarak keçi sütü sabunu kullanımı sivilce problemini ortadan kaldırır.

Keçi sütü sabunu ile saç yıkanır mı?

Keçi sütü sabunu ile saç yıkanabilir. Sahip olduğu A ve E vitaminleri sayesinde saçlara nem ve hacim kazandırır. Proteinli bir sabun olduğu için saçları besler.

Keçi sütü sabunu cildi kurutur mu?

Keçi sütü sabunu cilde zarar verecek şekilde kuruluk yapmaz. Cilt altında oluşan iltihapları kurutur ve deriden atılmasını sağlar. Farklı cilt tipine sahip kişilerde farklı etkiler gösterebilir. Çok fazla kuruluk hissedildiğinde cildinizi doğal nemlendirici ile nemlendirebilirsiniz.

Keçi Sütü Sabunu Yan Etkileri ve Zararları

Keçi sütü sabunu zararları yalnızca süte alerjisi olan kişileri etkilemektedir. Eğer daha önce süte karşı bir alerji testi yapmadıysanız, sabunu kullanmadan önce elinizin üzerinde ufak bir bölgede sabunu denemelisiniz. 5 dakika bekledikten sonra cildinizde kaşıntı ve kızarma yoksa sabunu güvenilir şekilde kullanabilirsiniz.

Keçi Sütü Sabunu Fiyatı Ne Kadar? Nerede Satılır?

Doğal ve katkısız cilt dostu keçi sütü sabunu fiyatları 10 TL ile 25 TL arasında değişkenlik göstermektedir. Kendinizi hiç yormadan internet üzerinden satış yapan firmalarla iletişime geçerek, keçi sütü sabununu kapınıza kadar getirebilirsiniz. Pek çok ünlü firmada olduğu gibi keçi sütü sabunu İbrahim Saraçoğlu ürünleri listesinde de yer alıyor.

Şöyle bir hava alayım diye evden dışarıya çıktığınızda bir aktara uğrarsanız, keçi sütü sabunu satın alabilirsiniz. Almış olduğunuz keçi sütü sabununun doğal olmasına özen göstermelisiniz. Aksi halde faydalarını göremezsiniz.

Keçi Sütü Sabunu Evde Nasıl Yapılır?

Evde keçi sütü sabunu yapmayı öğrendikten sonra bir daha kimyasal ürün almayabilirsiniz. Çünkü keçi sütü sabunu harika etkilere sahip. Evinizde kendi ellerinizle keçi sütü sabunu yapmanız için bazı malzemelere ihtiyacınız olacak. Bu malzemeler listesi ise şöyledir:

600 ml Hindistan cevizi yağı

600 ml Zeytinyağı

150 ml Pirinç külü

150 ml Avokado yağı

120 ml Hint yağı

150 ml Shea yağı

150 ml Tatlı Badem yağı

550 ml Keçi sütü

275 ml Lye (Kül suyu)

Malzemeleri aktardan temin ettiyseniz, doğal ürünlerle keçi sütü yapmaya şu adımları izleyerek başlayabiliriz:

Lye kül suyudur. Bu kül suyunun çözeltisi hazırlanmalıdır. Çözelti hazırlamadan önce keçi sütünü de bir poşet içinde dondurun.

Bir kap içine dondurduğunuz keçi sütünü kırarak ekleyin.

Belirtilen ölçüde eklemeye özen gösterin.

Lye maddesini keçi sütü ile beraber eritebilirsiniz.

Bir kabın içinde buz küpleri ve su olsun. Bu kabın üzerine denk gelecek şekilde ayrı bir kapta da malzemeleriniz olacak.

Şimdi yavaşça malzemeleri karıştırabilirsiniz. Buz küpleri üzerinde olan kabın içindeki malzemeleri usul usul homojen kıvama gelene kadar karıştırın.

Püf noktası tüm malzemeleri azar azar ve sırayla eklemek olacaktır.

Sert kıvamlı yağları da eriterek bu kabın içine ilave edin.

Eriyen yağların içinde daha önce ayırdığınız lye çözeltisini de ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Tüm karışan malzemelerin güzel şekilde birbiri ile birleşmesi için el blenderi kullanabilirsiniz.

Birkaç dakika karıştırdığınız sıvı karışımı, dilediğiniz gibi buz kalıplarına veya sabun kalıplarına dökebilirsiniz.

Dondurucuda veya buzdolabında 24 saat bekleterek, sıvının katı bir hal almasını sağlamalısınız.

Dolaptan aldığınız sabunda ilk dakikalarda amonyak kokusuna benzer bir koku olabilir. Endişe etmeyin. Bir defa kullanımdan sonra bu koku gidecek ve mis gibi bir sabun kokusu gelecektir.

Diğer faydalı sabun ise eşek sütüdür.

Eşek sütü sabununun faydaları nelerdir?

Sivilce, siyah nokta ve aknelerin giderilmesini sağlar.

Cilt kararmaları ve cilt lekelerine karşı etkilidir.

Cildi gençleştirir ve kırışıklıkları giderir.

Cildin sıkılaşmasını ve dolgunlaşmasını sağlar.

Ciltteki nem oranını dengeleyerek sağlıklı ve parlak bir görünüm verir. Düzenli olarak kullanıldığında cilt beyazlatıcı etkisi vardır. Sedef, egzama gibi birçok cilt sorununu eşek sütü sabunu ile doğal yoldan çözüme kavuşturabilirsiniz.

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