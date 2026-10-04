Paris’teki sokak röportajında dikkat çeken sözler: “Filistin’i İsrail’e bırakıyorsanız Amerika’yı da Kızılderililere bırakın”

Paris sokaklarında kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan bir röportajda İsrail-Filistin meselesi üzerine yapılan tartışma dikkat çekti. Röportajdaki Fransız kadın, özellikle İsrail’in Filistin topraklarına yönelik tarihsel hak söylemine karşı çıkarken ABD üzerinden çarpıcı bir karşılaştırma yaptı.

“Yahudiler üç bin yıl önce oradaydı” sözüne itiraz

Videodaki Türkçe altyazılara göre röportaj sırasında İsrail’in bölgedeki varlığı savunulurken, “Çünkü Yahudiler üç bin yıl önce oradaydı” ifadesi kullanıldı.

Fransız kadın ise bu yaklaşımın bugünkü toprak sahipliğini belirlemek için kullanılmasına karşı çıkarak aynı mantığın başka ülkelere de uygulanması gerektiğini söyledi.

Kadın, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Tüm Amerikalılar gitsin, ülkeyi Yerli Amerikalılara bıraksın.”

Ardından düşüncesini daha da netleştirerek:

“Amerikalılar gitsin, ülkeyi bırakın, Yerli halk geri dönsün.”

Almanya örneğini de verdi

Röportajda Almanya üzerinden de bir karşılaştırma yapan kadın, Yahudilere yönelik Nazi zulmüne atıfta bulunarak:

“Eğer Almanlar Yahudileri öldürdüyse, onlara Almanya’dan toprak verilmeliydi.”

ifadelerini kullandı.

Konuşmasının bir bölümünde İsrail’in Gazze’deki eylemlerine de değinen kadın, videonun Türkçe altyazısına göre, “Her gün insanlar öldürülüyor, normalmiş gibi davranıyoruz” diyerek tepkisini dile getirdi.

“Dünya her şeyi görüyor”

Fransız vatandaş, yaşananların uluslararası kamuoyunun gözü önünde gerçekleştiğini belirterek:

“Dünya her şeyi görüyor, bu sonunda onlara dönecek.”

ifadelerini kullandı.

Röportajın ilerleyen bölümünde ise İsrail’in eylemlerine yönelik eleştirisini sürdürerek “Onlar çalıyor, öldürüyor, katlediyor” dedi.

Kadın ayrıca tarihsel gerekçeler üzerinden bugünkü sınırların ve mülkiyetin belirlenmesi yaklaşımına itirazını sürdürdü ve ABD örneğini yeniden gündeme taşıdı.

“Mantık buysa böyle gidelim”

Röportajın en dikkat çeken bölümlerinden birinde kadın:

“Tüm Amerikalıları öldürelim, mantık buysa böyle gidelim!”

diyerek karşısındaki argümanı uç noktaya taşıyan retorik bir örnek verdi. Bu ifade, videodaki tartışmanın bağlamında gerçek bir şiddet çağrısı olarak değil, kullanılan mantığın sonucunu eleştirmek amacıyla söyleniyor.

Yaklaşık üç dakikalık sokak röportajında Fransız vatandaşın özellikle “üç bin yıl önce oradaydılar” yaklaşımına karşı ABD ve Yerli Amerikalılar üzerinden yaptığı karşılaştırma sosyal medyada öne çıktı.