Keçi sütü neye iyi gelir? Koronavirüs salgınıyla birlikte sağlıklı beslenme konusuna özen gösterenlerin sayısı bir hayli arttı. Pek çok kişi bu sebeple aktarlara akın etmeye başladı. Son dönemde vatandaşlar keçi sütünün koronaya karşı koruyucu olup olmadığını araştırmaya baladı. Peki, keçi sütü koronavirüse karşı koruyucu mu?

Keçi sütü koronaya karşı korur mu?

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Tuğba Tunalı Akbay, Prof. Dr. Göksel Şener ve Doç. Dr. Betül Okuyan, keçi sütü içerisinde koronavirüse karşı etkili protein buldu.

Prof. Dr. Akbay, ""Keçi sütü kaynaklı bir protein olan beta-laktoglubini belli enzimlerle muamele ettikten sonra ortaya çıkan 'biyoaktif peptit' dediğimiz parçaların koronavirüs üzerinde etkili olduğunu tespit ettik. Bilgisayar aracılı programlarla peptitlerin virüs üzerindeki bağlama noktalarının hepsiyle etkileşime girdiğini gözlemledik. Bu protein, reseptörleri kapatarak virüsün girişini önlemektedir. Koruyucu bir proteinin mevcudiyeti durumunda ilaç haline dönüştürülerek değerlendirilmesi gerekir. Proje, nazal sprey, maskelerin üzerine sıkılabilecek bir sprey ya da maskelerin arasına koyulabilecek bir materyal şeklinde kullanıma sunulabilir" dedi.

Keçi sütü içmekle bu projenin karşılaştırılmaması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Tuğba Tunalı Akbay, "Keçi sütündeki biyoaktif peptitlerden keçi sütü içerek yarar sağlayamayız. Biz bu peptitleri keçi sütü kullanarak elde ediyoruz" dedi.

Keçi sütünün yararları nelerdir?

Keçi sütünün faydalarını şöyle sıralayabiliriz;

Metabolizmayı hızlandırır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Anemi tedavisinde son derece faydalıdır.

Keçi sütü kemikleri güçlendirir, osteoporozu engeller.

Sindirimi kolaylaştırır.

Keçi sütü; kalp krizi, felç gibi sağlık sorunlarını önlemekte yardımcıdır.

Kötü kolesterolü düşürür.

Keçi sütü migren ağrılarının hafiflemesinde yardımcıdır.