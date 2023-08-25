Keçi patisi: Şipşak hazır, hepsi sevilen malzemelerden oluyor! Hemen masaya döndüren lezzet şaşırtıyor!

Çocukluğumuzda annelerimizin kahvaltıda veya akşam üzeri çay yanına hazırladığı ve lezzetine doyamadığımız mayasız hamur kızartması…

Malzemeler:

*1 yumurta

*1 çay bardağı yoğurt

*1 çay kaşığı dolusu kabartma tozu

*Tuz

*2,5 su bardağı un

*1 çorba kaşığı sıvıyağ

*Kızartmak için sıvıyağ

Yapılışı:

1)Un,kabartma tozu ve tuzu bir kaba alıyoruz.

2)Unun ortasını açarak yumurta,yoğurt ve bir çorba kaşığı sıvıyağı koyuyoruz.

3)Hamurumuzu yoğuruyoruz.

4)Hamurdan parçalar kopararak 2 santim kalınlığında uzun rulolar yapıyoruz.

5)Rulodan iki parmak kalınlığında keserek,her parçanın kesik kısmına bıçakla ortaya kadar çentik atıyoruz.

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6)Kızgın yağa atarak arkalı önlü kızartıyoruz.

Not:Çok çabuk kızarıyor bu yüzden ben önce parçaları hazırlayıp sonra kızartma işlemine başlıyoruz

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