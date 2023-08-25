Keçi patisi: Şipşak hazır, hepsi sevilen malzemelerden oluyor! Hemen masaya döndüren lezzet şaşırtıyor!
Çok çabuk ve her evde olabilecek malzemelerle hazırlanmasıyla, beş çaylarına, kahvaltıya aniden gelen misafirlere ve çocuklara yapılabilecek bir tarif. Eminim çoğumuz bu lezzeti biliyorsunuzdur ama iz gene de paylaşmak istedik! Herkesin kolayca yapacağı keçi patisi yeniden gündem oldu! Evinizde deneyin
Çocukluğumuzda annelerimizin kahvaltıda veya akşam üzeri çay yanına hazırladığı ve lezzetine doyamadığımız mayasız hamur kızartması…
Malzemeler:
*1 yumurta
*1 çay bardağı yoğurt
*1 çay kaşığı dolusu kabartma tozu
*Tuz
*2,5 su bardağı un
*1 çorba kaşığı sıvıyağ
*Kızartmak için sıvıyağ
Yapılışı:
1)Un,kabartma tozu ve tuzu bir kaba alıyoruz.
2)Unun ortasını açarak yumurta,yoğurt ve bir çorba kaşığı sıvıyağı koyuyoruz.
3)Hamurumuzu yoğuruyoruz.
4)Hamurdan parçalar kopararak 2 santim kalınlığında uzun rulolar yapıyoruz.
5)Rulodan iki parmak kalınlığında keserek,her parçanın kesik kısmına bıçakla ortaya kadar çentik atıyoruz.
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6)Kızgın yağa atarak arkalı önlü kızartıyoruz.
Not:Çok çabuk kızarıyor bu yüzden ben önce parçaları hazırlayıp sonra kızartma işlemine başlıyoruz
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