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Kadın - Aile Zerdeçalı gözlerinin etrafına sürenler bir daha vazgeçmiyor: Bakın bu gizemli detay! Bitki deva oluyor
Kadın - Aile

Zerdeçalı gözlerinin etrafına sürenler bir daha vazgeçmiyor: Bakın bu gizemli detay! Bitki deva oluyor

Yeniakit Publisher
2023-08-24 20:35:00 -
Zerdeçalı gözlerinin etrafına sürenler bir daha vazgeçmiyor: Bakın bu gizemli detay! Bitki deva oluyor

Zerdeçalın faydalarını saymakla bitiremeyiz. Vücudunuza faydalarını sadece yiyerek değil, aynı zamanda yüzünüze uygulayarak da görebilirsiniz.

Yüzünüzdeki sivilce, kızarıklık, kırışıklık ve şişlikleri yok edecektir. Kök bitkilerden biri olan ve turuncumsu rengi olan zerdeçal, şifalı bitkiler arasında en çok tercih edilendir. Toz ve taze olmak üzere kullanılabilir. Bu etkileri kısa sürede görmeniz için harika bir maske tarifi var. İşte o maskenin tarifi:

Malzemeler

1 bardak süt
Yarım çay kaşığı öğütülmüş zerdeçal
Çeyrek çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı bal
Yarım çay kaşığı hindistancevizi yağı
Ezilmiş 1 yeşil kakule
Küçük 1 tarçın çubuğu

Hazırlanış

Sütü ısıtın ve ardından kakule ile tarçını ekleyin. Sonra, zerdeçal, karabiber, bal ve hindistancevizi yağını ekleyin. Ocağa alın ve ısıtın. Buhar çıkana kadar karıştırmaya devam edin ancak dikkatli olun ve kaynatmayın.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tarçın çubuğu ve kakuleyi çıkartınca maskemiz hazır!

Zerdeçalın Diğer Faydaları
Alzheimer hastalığını önler
Damar sertleşmesini önler
Diyabeti kontrol altına alır
Sindirimi kolaylaştırır
Yaraları iyileştirir
Karaciğeri temizler
Ruh halinizi iyileştirir
Kalbinizi korur

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