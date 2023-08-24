Zerdeçalı gözlerinin etrafına sürenler bir daha vazgeçmiyor: Bakın bu gizemli detay! Bitki deva oluyor

Yüzünüzdeki sivilce, kızarıklık, kırışıklık ve şişlikleri yok edecektir. Kök bitkilerden biri olan ve turuncumsu rengi olan zerdeçal, şifalı bitkiler arasında en çok tercih edilendir. Toz ve taze olmak üzere kullanılabilir. Bu etkileri kısa sürede görmeniz için harika bir maske tarifi var. İşte o maskenin tarifi:

Malzemeler

1 bardak süt

Yarım çay kaşığı öğütülmüş zerdeçal

Çeyrek çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı bal

Yarım çay kaşığı hindistancevizi yağı

Ezilmiş 1 yeşil kakule

Küçük 1 tarçın çubuğu

Hazırlanış

Sütü ısıtın ve ardından kakule ile tarçını ekleyin. Sonra, zerdeçal, karabiber, bal ve hindistancevizi yağını ekleyin. Ocağa alın ve ısıtın. Buhar çıkana kadar karıştırmaya devam edin ancak dikkatli olun ve kaynatmayın.

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Tarçın çubuğu ve kakuleyi çıkartınca maskemiz hazır!

Zerdeçalın Diğer Faydaları

Alzheimer hastalığını önler

Damar sertleşmesini önler

Diyabeti kontrol altına alır

Sindirimi kolaylaştırır

Yaraları iyileştirir

Karaciğeri temizler

Ruh halinizi iyileştirir

Kalbinizi korur