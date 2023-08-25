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İncirleri bekletmeden yapın! Gizli tutulan 3 kolay tarifi birden: Binlerce lira para vermeyin! Taze incirden hangi tatlılar yapılır?

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İncirleri bekletmeden yapın! Gizli tutulan 3 kolay tarifi birden: Binlerce lira para vermeyin! Taze incirden hangi tatlılar yapılır?

2023-08-25 11:16:52
İncirleri bekletmeden yapın! Gizli tutulan 3 kolay tarifi birden: Binlerce lira para vermeyin! Taze incirden hangi tatlılar yapılır?

Bu ayın tüketilmesi önerilen meyvesi incir ile neler yapılır diye düşünenler için en iyi aşçılar dikkat çeken paylaşımı yaptı. sizlere 3 kolay tarif hazırladık. Sizler de taze incirden neler yapılır diye düşünüyorsanız yazımıza göz gezdirebilirsiniz. Hadi gelin birlikte İnciri bekletmeden taze taze yapabileceğiniz ezberleri bozan 3 tatlı tarifine...

#1
Foto - İncirleri bekletmeden yapın! Gizli tutulan 3 kolay tarifi birden: Binlerce lira para vermeyin! Taze incirden hangi tatlılar yapılır?

Anavatanı Anadolu olan ve her kesimin severek tükettiği incir meyvesi, birçok tatlı tariflerimizde kullanırız. Sade olarak tüketenlerden, incir reçeline kadar tutkulu olanlara damaklarda unutulmaz tat bırakacak 3 muhteşem tarifle geldik. Oldukça pratik ve kolay olan incirleri tam mevsiminde değerlendirecek ve tatlılarınızı tadanlara tarif sordurtacak taze incir tariflerine göz gezdirmelisiniz. Birbirinden pratik ve görsel olarak mest olacağınız 3 incir tarifimizin detayları yazımızda! Hadi gelin İncirleri bekletmeden yapabileceğiniz 3 kolay tarif geçelim...

#2
Foto - İncirleri bekletmeden yapın! Gizli tutulan 3 kolay tarifi birden: Binlerce lira para vermeyin! Taze incirden hangi tatlılar yapılır?

İNCİRLİ SÜTLAÇ TARİFİ: MALZEMELER! 5 bardak süt. Yarım su bardağı şeker. 6 adet incir (kuru inciriniz varsa kuru da olur). 4 yemek kaşığı mısır nişastası.

#3
Foto - İncirleri bekletmeden yapın! Gizli tutulan 3 kolay tarifi birden: Binlerce lira para vermeyin! Taze incirden hangi tatlılar yapılır?

YAPILIŞI! İlk olarak incirleri kabuklarından ayırın ve iç kısmını bir kaba alın 1-2 yemek kaşığı su ekleyin ve iyice karıştırın. Eğer kuru incir kullanacaksanız bu aşamada incirleri 5 dakika suda bekletin ve daha sonra doğrayın. Bir fincan su ile ocakta kaynatın. Derin bir tencerenin içine sütü ekleyin. Bir köşede de hemen nişastayı soğuk sütle karıştırın. Süt kaynamaya başladıktan sonra nişastayı ekleyin ve yavaş yavaş karıştırmaya devam edin. Daha sonra içine yaş incirleri ve şekeri ilave edin ve koyulaşana kadar karıştırmaya devam edin. Kaynayan ve koyulaşan incirli sütlacı ocaktan aklın ve servis yapın. Afiyet olsun...

#4
Foto - İncirleri bekletmeden yapın! Gizli tutulan 3 kolay tarifi birden: Binlerce lira para vermeyin! Taze incirden hangi tatlılar yapılır?

YOĞURTLU İNCİRLİ PARFE TARİFİ MALZEMELER 1,5 su bardağı yoğurt. 2 Türk fincanı süzme yoğurt. 3 yemek kaşığı bal. 5 yemek kaşığı granola. 4/5 adet taze incir. YAPILIŞI! Yoğurtları bir kabın içerisine alarak iyice çırpın. Daha sonra yoğurdun içerisine balı ekleyin. Koyacağınız kabın içerisine granola koyun. Üzerine bir kaç kaşık yoğurdu ekleyin daha sonra incir dilimleri ekleyin. Bu işlemi bitene kadar devam ettirin. Kupların üzerine son dokunuş olarak incir dilimi ekleyin. Afiyet olsun...

#5
Foto - İncirleri bekletmeden yapın! Gizli tutulan 3 kolay tarifi birden: Binlerce lira para vermeyin! Taze incirden hangi tatlılar yapılır?

İNCİRLİ KUP TARİFİ: MALZEMELER! 2,5 su bardağı Hindistan cevizi sütü. 2 yemek kaşığı chia tohumu. 1 çay bardağı krema. 1 çay bardağı pudra şekeri. 6 adet incir. Üzeri için; 1 poşet krem şanti. 1 su bardağı süt. Yulaf ezmesi. Kuru üzüm ya da dut. YAPILIŞI Hindistan cevizi süte chia tohumunu ekleyin ve 2 saat dinlenmeye alın. Chia tohumu şişmeye başladıktan sonra krema, pudra şekeri ve kabuklarını ayırdığınız 4 inciri ilave edin. Tüm malzemeleri blenderdan geçirin. Geriye kalan incirleri yuvarlak şekilde dilimleyin. Servis tabaklarının kenarlarına yerleştirin. İncirli karşımı kaselere koyun ve dolapta 1-2 saat beklemeye alın. Üzeri içi; krem şanti ve sütü geniş bir kaseye alın ve mikser yardımıyla katılaşana kadar çırpın. yasemin'coma göre: Daha sonra soğumaya bıraktığınız tatlılarınızın üzerine krem şantiyi ekleyin ve üzerine yulaf, kuru üzüm ya da dutları serpin. Afiyet olsun...

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