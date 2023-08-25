İncirleri bekletmeden yapın! Gizli tutulan 3 kolay tarifi birden: Binlerce lira para vermeyin! Taze incirden hangi tatlılar yapılır?

YAPILIŞI! İlk olarak incirleri kabuklarından ayırın ve iç kısmını bir kaba alın 1-2 yemek kaşığı su ekleyin ve iyice karıştırın. Eğer kuru incir kullanacaksanız bu aşamada incirleri 5 dakika suda bekletin ve daha sonra doğrayın. Bir fincan su ile ocakta kaynatın. Derin bir tencerenin içine sütü ekleyin. Bir köşede de hemen nişastayı soğuk sütle karıştırın. Süt kaynamaya başladıktan sonra nişastayı ekleyin ve yavaş yavaş karıştırmaya devam edin. Daha sonra içine yaş incirleri ve şekeri ilave edin ve koyulaşana kadar karıştırmaya devam edin. Kaynayan ve koyulaşan incirli sütlacı ocaktan aklın ve servis yapın. Afiyet olsun...