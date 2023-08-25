2023-08-25 11:16:52 İncirleri bekletmeden yapın! Gizli tutulan 3 kolay tarifi birden: Binlerce lira para vermeyin! Taze incirden hangi tatlılar yapılır?
Bu ayın tüketilmesi önerilen meyvesi incir ile neler yapılır diye düşünenler için en iyi aşçılar dikkat çeken paylaşımı yaptı. sizlere 3 kolay tarif hazırladık. Sizler de taze incirden neler yapılır diye düşünüyorsanız yazımıza göz gezdirebilirsiniz. Hadi gelin birlikte İnciri bekletmeden taze taze yapabileceğiniz ezberleri bozan 3 tatlı tarifine...