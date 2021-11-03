Keanu Reeves'in hareketi sosyal medyayı salladı

Kibarlığının yanında hayırseverliği ve mütevazı kişiliği ile bilinen Kanadalı oyuncu Keanu Reeves bir kez daha gönülleri fethetti.

Prodüksiyon ekibine yardım etti

Matrix, John Wick ve Constantine gibi filmlerle dünyaca ünlü bir yıldız olan Reeves'in, hayranlarında sevgisini arttıracak görüntüleri ortaya çıktı.

Reeves'in, John Wick 4'ün çekimleri bittiğinde prodüksiyon ekibinin toplanmasına yardım ettiği anları sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Rolex hediye etmişti

Binlerce kişi tarafından beğeni yağmurunu tutulan video, birçok sosyal medya platforunda paylaşılarak, alkış topladı.

Ayrıca 57 yaşındaki aktör geçtiğimiz hafta, dublör ekibine özel yazılı 10 bin dolar değerindeki Rolex Submariner Date model saati hediye etmişti.

27 Mayıs 2022'de dördüncü filmi vizyona girecek olan John Wick serisi, toplamda 600 milyon dolardan fazla gişe hasılatı elde ederek, rekor kırmıştı.