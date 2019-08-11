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KDK’dan 28 Şubat mağduriyetlerine karşı bir karar daha

KDK, 28 Şubat 1997 yılında yaşanan ihtilalin mağdurlarına karşı bir karar daha aldı.

11 Ağustos 2019 Pazar 13:17
KDK’dan 28 Şubat mağduriyetlerine karşı bir karar daha

KDK, 28 Şubat 1997 yılında yaşanan ihtilalin mağdurlarına karşı bir karar daha aldı. KDK, 28 Şubat sürecinde görevine son verilmesi nedeniyle çalışamadığı sürelere yönelik özlük haklarının verilmesi talebinde bulunan vatandaşı haklı bularak Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünde tavsiyede bulundu.


28 Şubat ihtilale bir diğer adıyla postmodern darbe sürecinde Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde öğrenci işlerinde memur olarak çalışan vatandaş Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) yaptığı başvuruda, o dönemde başörtülü öğrencilerin işlemlerini gerçekleştirdiği için üniversite tarafından hakkında soruşturma açıldığını söyledi. Soruşturma sonucunda 2001 yılında işinden atılan şikâyetçi Erzurum İdare Mahkemesi’nde işlemin iptali davası açtı. 2002 yılında mahkemenin kararıyla görevine dönen vatandaş rektörlük tarafından haksız bir şekilde görevinden uzakta geçen sürelere ilişkin maaşının ödenmediğini, özlük ve parasal haklarının iadesinin yapılmadığını söyleyerek KDK’ya başvurdu. Vatandaş başvurusunda, Ocak 2002 ve Ağustos 2002 tarihleri arasında geçen sürede haklarının kayba uğradığını belirterek parasal ve özlük haklarının iade edilmesini, maaşlarının tamamının ödenerek yaşadığı mağduriyetin giderilmesini talep etti.


KDK gelen başvuru üzerine rektörlükten bilgi talep etti. Gelen cevabi yazıda idare, özlük hakları ve maaşların iadesine dair bir mahkeme kararı olmadığı için bu talebi yerine getiremeyeceğini kaydetti.



“28 Şubat’ın hak ihlalleri telafi edilmeli”


Vatandaşın ücretsiz avukatlığını yapan KDK, yaptığı incelemelerden sonra verdiği tavsiye kararında; başvuruda bulunan kişinin, 28 Şubat sürecinde insan hak ve hürriyetlerine aykırı emir ve talimatla görevlendirildiğini, verilen göreve uygun davranmadığı için de görevden alındığını söyledi. KDK, verdiği tavsiye kararında; mahkeme kararıyla kesinleşen bilgilere göre emir ve talimatlara aykırı davrandığı kanıtlanamayan vatandaşın göreve iade edildiği ancak yaşadığı kayıpların telafi edilmediğini belirtti. Kararının gerekçesinde, 28 Şubat sürecinin toplumun birçok kesimini etkileyen ve hak ihlallerine yol açan uygulamalarının telafi edilmesi gerektiği ifade edildi. KDK, vatandaşın görevden alınma ve göreve iade edilmesi arasında geçen döneme ait maaş ve özlük haklarının verilmesi doğrultusunda Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne tavsiyede bulundu.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 13:17
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