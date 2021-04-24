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Ekonomi KÇÖ’nün uzatılması yüzleri güldürdü
Ekonomi

KÇÖ’nün uzatılması yüzleri güldürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kısa çalışma ödeneğinin (KÇÖ) tüm sektörler için nisan, mayıs ve haziranı kapsayacak şekilde devam edeceğini açıklaması olumlu yankı uyandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 02:10:00 -
KÇÖ’nün uzatılması yüzleri güldürdü

Ticaret odalarından Erdoğan’a teşekkür yağdı. Odaların yöneticileri, “Taleplerimize kulak verilmesi ve KÇÖ’nün uzatılması pek çok sektörümüzü rahatlatacaktır” ifadesini kullandılar. KÇÖ’nün sürdürülmesi tüccarların yanı sıra esnaf ve sanatkarlar ile turizm sektörü temsilcilerini de sevindirdi.

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