KÇÖ’nün uzatılması yüzleri güldürdü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kısa çalışma ödeneğinin (KÇÖ) tüm sektörler için nisan, mayıs ve haziranı kapsayacak şekilde devam edeceğini açıklaması olumlu yankı uyandırdı.
Ticaret odalarından Erdoğan’a teşekkür yağdı. Odaların yöneticileri, “Taleplerimize kulak verilmesi ve KÇÖ’nün uzatılması pek çok sektörümüzü rahatlatacaktır” ifadesini kullandılar. KÇÖ’nün sürdürülmesi tüccarların yanı sıra esnaf ve sanatkarlar ile turizm sektörü temsilcilerini de sevindirdi.