KBÜ’den tüm öğrencilere bilgisayar ve internet desteği

Yükseköğretimde “Dijital Dönüşüm” hedefleri doğrultusunda önemli adımlar atan Karabük Üniversitesi (KBÜ), korona virüs (Covid-19) salgını normalleşme sürecinde de Karabük’teki tüm üniversite öğrencilerine destek olmaya devam ediyor. KBÜ, hızlı ve güvenli internet hizmetiyle kütüphane ve bilgisayar laboratuvarlarının kapılarını öğrencilere açıyor.

Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda başarılı şekilde yürütülen uzaktan eğitim sistemi ve online sınav sistemiyle öğrencilerini mağdur etmeyen Karabük Üniversitesi, internet erişimi ve dijital imkanları bulunmayan öğrenciler için Demir Çelik Kampüsü ve Safranbolu’da bulunan laboratuvarlarını kullanıma açıyor.

İnternet erişimi ve dijital imkanı bulunmayan öğrencilere yönelik Demir Çelik Kampüsünde bulunan Mühendislik Fakültesinde 1 bilgisayar laboratuvarı, Kamil Güleç Kütüphanesindeki bilgisayarlar ve Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde 1 bilgisayar laboratuvarı olmak üzere üniversitenin bilgisayar laboratuvarları 09.00-12.00 ile 14.00-17.00 saatleri arasında kullanıma açılarak öğrencilere teknolojik ve dijital destek sağlayacak.

Sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde düzenlenen laboratuvarlar, kapalı zaman diliminde ise dezenfekte edilerek havalandırılacak. Bu kapsamda Karabük Üniversitesi ve diğer tüm Yükseköğretim Kurumlarına kayıtlı öğrenciler, öğrenci kimlik kartı veya öğrenci belgesini beyan etmeleri halinde üniversitenin internet alt yapısı ve dijital imkanlarından yararlanabilecek.