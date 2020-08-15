Kazdağlarında orman yangını
Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçeleri sınırlarında yer alan Kartal Çeşmesi mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de Kazdağlarında çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçeleri sınırlarında yer alan Kartal Çeşmesi mevkisinde orman yangını çıktı.
Bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 6 arazöz ile çok sayıda personel sevk edildi.
Çevre illerden de takviye ekiplerin yola çıktığı öğrenilen yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.