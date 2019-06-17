Kazdağları’nda lavanta hasadı başladı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları’nın eteklerinde dikilen lavanta tarlalarında hasat mevsimi başladı. İlk hasadı Edremit Belediye Başkan Vekili Metin Aktaş yaptı.

Zeytin ağaçları altında geçtiğimiz yıllarda test maksadıyla dikilen lavanta bahçelerinde hasat zamanı geldi. Kazdağları’nın eteklerinde yetiştirilen lavantalar hasat edildi. İlk hasada Edremit Belediye Başkan Vekili Metin Aktaş, Meclis Üyesi Hüseyin Güven, kadın girişimciler Gülçin Cömert ve Banu Ulusoy ve çok sayıda davetli katıldı. Cömert, lavanta hasadının nasıl yapılacağı konusunda bilgiler verdi. Daha sonra davetliler yılın ilk hasadını gerçekleştirdi.

Gülçin Cömert, “Kazdağları’nın eteklerinde zeytin ağaçlarımızı ve efsanevi İda Dağı’nı lavanta ile buluşturduk. Biziliyorsunuz Kazdağı’mız mitolojik adı ile İda pek çok efsaneye ev sahipliği yapmış bir yer. Lavanta da aslında kökü çok geçmişe dayanan mitolojik bir bitki aynı zamanda. O yüzden Kazdağı’na çok yakıştığını düşünüyoruz. Kazdağı’nda Edremit Körfezi lavanta ile buluştu artık” dedi.