  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İslamabad üç ülkenin renklerine büründü! Kardeş ülkede güçbirliği coşkusu Uluslararası yol çift yönlü kapatıldı! Hopa açıklarında şüpheli deniz aracı alarmı Villarreal'e 2-1 mağlup oldu! Galatasaray'dan lig öncesi kötü prova Bakan Fidan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı Endonezya İsrail’i böyle protesto etti! Tuvalet kağıtlarının yerine İsrail bayrağı koydu Mühimmat yerine konserve çıktı İsrail kendini adamdan saydı! ABD'den bağımsız saldıracak Başakşehir'de korkutan yangın! İkitelli OSB'deki iş yerinden alevler yükseldi “AK Parti bir Türkiye kitabıdır” İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı
Yerel Kazaya karışan motosiklet sürücüsü havaya uçtu
Yerel

Kazaya karışan motosiklet sürücüsü havaya uçtu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Kütahya’nın Hisarcık-Simav karayolunda iki otomobil ile bir motosikletin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza anı, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Kütahya Gölcük Kavşağı’nda seyir halinde bulunan iki otomobil ile bir motosikletin karıştığı kaza meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü T.K. ile birlikte toplam 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, motosiklet sürücüsü T.K. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza anı, başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavşakta ilerleyen motosiklete otomobillerden birinin çarptığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23