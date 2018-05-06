Kazasız işyerine teşvik

Prim teşvik uygulaması 1 Ocak 2019’da başlayacak. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç, teşvik için başvuruların alındığına işaret etti.

ÖNEMLİ BİR İMKAN

Koç, “10’u aşkın çalışanı bulunan ve 3 senede ölümle veya sakatlıkla sonuçlanan kazası olmayan çok tehlikeli işyerlerinden işsizlik sigortası priminde işveren payının yüzde 50’sini almayarak işletmelere çok önemli bir imkan sunuyoruz” dedi. Şu anda 10’un altında çalışanı bulunan, iş güvenliği hizmeti alan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerine teşvik verdiklerini belirten Koç, şunları ifade etti: “Söz konusu işyerleri kısa vadeli prim denilen yüzde 2’lik primin çok tehlikeli iş sınıfında yüzde 1,6’sını, tehlikeli ise yüzde 1,4’ünü prim olarak ödüyor. Ama maalesef buna işyerlerimizin katılımı çok düşük. Teşvikten yararlanan işyeri sayısı 10 binden daha az, faydalanması gereken işyeri sayısı ise 500 bin. Bu 500 bin işyerine odalar ve sendikalar ile el ele vererek erişebiliriz.”

KAZALAR YÜZDE 38 AZALDI

Koç, Türkiye’nin 15 senede 3 kat büyüdüğüne, iş kazalarını da yüzde 38 azalttığına dikkat çekerek, “Bu yeterli mi? Değil tabii ki. Onun için daha fazla çalışmamız ve tedbir almamız gerekiyor” şeklinde konuştu.