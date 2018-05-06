Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kazasız işyerine teşvik

Maden ve inşaat gibi çok tehlikeli sektörlerde ölüm ya da sakatlıkla sonuçlanan kaza olmaması durumunda işverenin prim yükünün yüzde 50’si devlet tarafından karşılanacak.

06 Mayıs 2018 Pazar 12:09
Kazasız işyerine teşvik

Prim teşvik uygulaması 1 Ocak 2019’da başlayacak. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç,  teşvik için başvuruların alındığına işaret etti.

ÖNEMLİ BİR İMKAN

Koç, “10’u aşkın çalışanı bulunan ve 3 senede ölümle veya sakatlıkla sonuçlanan kazası olmayan çok tehlikeli işyerlerinden işsizlik sigortası priminde işveren payının yüzde 50’sini almayarak işletmelere çok önemli bir imkan sunuyoruz” dedi. Şu anda 10’un altında çalışanı bulunan, iş güvenliği hizmeti alan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerine teşvik verdiklerini belirten Koç, şunları ifade etti: “Söz konusu işyerleri kısa vadeli prim denilen yüzde 2’lik primin çok tehlikeli iş sınıfında yüzde 1,6’sını, tehlikeli ise yüzde 1,4’ünü prim olarak ödüyor. Ama maalesef buna işyerlerimizin katılımı çok düşük. Teşvikten yararlanan işyeri sayısı 10 binden daha az, faydalanması gereken işyeri sayısı ise 500 bin. Bu 500 bin işyerine odalar ve sendikalar ile el ele vererek erişebiliriz.”

KAZALAR YÜZDE 38 AZALDI

Koç, Türkiye’nin 15 senede 3 kat büyüdüğüne, iş kazalarını da yüzde 38 azalttığına dikkat çekerek, “Bu yeterli mi? Değil tabii ki. Onun için daha fazla çalışmamız ve tedbir almamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 12:09
  1. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç
  2. teşvikler
  3. ekonomi haberleri
  4. ekonomi
  5. prim
  6. prim teşvikleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ve yıldız futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor!
    1. Ve yıldız futbolcu Galatasaray'a geri..
    2. Fatih Terim Donk için talimatı verdi:..
    3. Ülkede büyük şok! Patlama oldu: 7 ölü
    4. Fenerbahçe'den transfer bombası Nuri..
    5. İsrail’den İran'a tehdit: Geç olmasın...
    6. Ankara’yı sokaklara dökecek maç yarın
    7. Çavuşoğlu canlı yayında Rusça..
    8. Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri:..
    9. Beşiktaş'ta "Oğuzhan" depremi
    10. ''Bedava tatil kazandınız''..
    11. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    12. MHP'de 50 il ve ilçe başkanı aday..
    13. Tüm Türkiye nefesini tuttu!..
    14. Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 2..
    15. Kazasız işyerine teşvik
    16. Manisa'da bisikletli çocuk kamyonun..
    17. Amerika'dan tehlikeli hamle! Yeniden..
    18. Türkiye'nin yeni zırhlısı ilk kez..
    19. Efsane futbolcudan Cenk Tosun yorumu!
    20. Misinalara takılan allı turna kurtarıldı
    Kuveyt Türk
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
    Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...
    Beşiktaş'a kötü haber! Küme düşürülebilir
    Beşiktaş'a kötü haber! Küme düşürülebilir

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Melih Gökçek'ten bomba yorum: Hem Akşener'e hem İnce'yi...
    Melih Gökçek'ten bomba yorum: Hem Akşener'e hem İnce'yi...