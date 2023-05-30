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Aktüel

Kazancı büyük getiri sağlıyor! Duyan kilolarca hemen dikmeye gidiyor: Dudak uçuklatan, çıldırtan getirisi var!

Yeniakit Publisher
2023-05-30 21:31:00 -
Kazancı büyük getiri sağlıyor! Duyan kilolarca hemen dikmeye gidiyor: Dudak uçuklatan, çıldırtan getirisi var!

Salep bitkisi ne kadar kazandırdığını açıkladı. Hem kuru hem yaş haliyle oldukça yüksek getiri sağlıyor. Özel izinle üretilen salep, son yıllarda en çok tercih edilen tohum oldu. İşte detaylar...

Toprakla ilgilenenler genellikle hobilerini mesleğe dönüştürmeye çalışıyor. Sevdiği işi yaparken para kazanmak isteyenler, karlı bir şeyler ekerek gelir sağlamayı planlıyor.

Türkiye'de oldukça verimli yetişen ve getirisi yüksek olan bir bitki olarak salep göze çarpıyor.

Endemik bitki türleri arasında yer aldığı için doğadan toplanması yasak olan ve Tarım ve Orman Bakanlığından özel izinle ekimi yapılan salep orkidesi, üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Ekonomik değerinin yüksek olması ve yumrularının toz haline getirilerek içecek, dondurma, pastacılık ve kimya sektörlerinde kullanılması dolayısıyla talep gören salep orkidesinin üretim alanı her geçen yıl artıyor.

Kazanç yüksek

Metrekareden 1 kilogram ürün alındığı için, yani 1 dönüm salep eken çiftçimiz 250 bin ila 300 lira kazanıyor. Bunun 30 veya 40 bin lirası işçiliğe gider, gerisi çiftçilerimize kar kalıyor.
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Salebin kurutulmuş olarak alış fiyatı ise 1800 ile 2 bin lira arasında satılıyor.

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