Kazanan çıkmadı

Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Trabzonspor ile 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı. Beşiktaş’ın gollerini, Larsen (kk) ve Cenk atarken, konuk ekibin gollerini, Gomez ve Trezeguet kaydetti.

11. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bakasetas’ın sağdan kullandığı kornerde altıpasın içinde Maxi Gomez’in uzak köşeye yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

24. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Salih Uçan’ın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Weghorst’un karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Dönen topu önünde bulan Dele Alli’nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

28. dakikada siyah-beyazlı takım beraberliği sağladı. Ghezzal’ın sağ çaprazdan ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rosier, son çizgiye yakın bir noktadan meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Arka direkte Larsen’in ters vuruşunda top filelere gitti: 1-1.

36. dakikada Trabzonspor ikinci golü buldu. Beşiktaş’ın kendi yarı sahasında soldan kullandığı taç atışında Masuaku’nun hatalı pası sonucunda Trezeguet topu kontrol etti. Mısırlı oyuncu, ceza sahasına girdikten sonra kaleci Ersin Destanoğlu’yla karşı karşıya yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.

70. dakikada Redmond’un ortasında Weghorst’un kafa vuruşunda direkten dönen topu Cenk Tosun tamamladı: 2-2

76. dakikada Masuaku’nun ortasında Montero’nun kafa vuruşu dışarı çıktı.

80. dakikada Masuaku’nun yine pasında Cenk’ten önce araya giren savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 83. dakikada N’Koudou’nun sert ortasında Weghorst’tan önce araya giren Uğurcan Çakır topa sahip oldu.

90+4. dakikada Yusuf Yazıcı’nın Gedson’a yaptığı müdahale sonrası VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü. Müsabakada başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalarak haftayı bir puanla kapattı.