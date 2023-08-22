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Dünya Kazakistan'ın Türkistan bölgesinde bulunan Seyhun Nehri'nde 9 kişi boğuldu
Dünya

Kazakistan'ın Türkistan bölgesinde bulunan Seyhun Nehri'nde 9 kişi boğuldu

Yeniakit Publisher
2023-08-22 19:00:00 - 2023-08-22 19:06:36
Kazakistan'ın Türkistan bölgesinde bulunan Seyhun Nehri'nde 9 kişi boğuldu

Kazakistan'ın Türkistan bölgesinde bulunan Seyhun Nehri'nde 9 kişinin boğulduğu, 2 çocuğu arama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

Kazakistan'ın Türkistan bölgesinde 20 kişiden oluşan 4 aile, tatil için geldiği Koksaray köyüne 3 kilometre uzaklıkta bulunan Seyhun Nehri'nde faciayı yaşadı.

İlk belirlemelere göre, nehrin kıyısında yürürken nehre düşen bir kişiyi kurtarmak isteyen 9 kişinin boğulduğu kaydedildi.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, nehirde yapılan arama kurtarma çalışmalarının sonucunda 6'sı çocuk 9 kişinin cansız bedeninin nehirden çıkarıldığı, 2 çocuğu ise arama çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

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