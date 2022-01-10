Kazakistan’ı Türkiye çözer

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Kazakistan’da emperyalist devletler eliyle çıkarılan ve güç geçtikçe derinleşen siyasi kaosu sona erdirebilecek tek ülke Türkiye olarak görülüyor. Yakın dönem içerisinde, Afrika’dan Balkanlar’a, Ortadoğu’dan Kafkasya’ya kadar birçok bölgede baş gösteren siyasi krizler Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki ülkemizin aktif dış politikası sayesinde daha fazla derinleşmeden mazlum milletler lehine çözüldü. Uzmanlar Kazakistan’daki kaosun Türkiye’nin atacağı adımlar sayesinde nihayete erebileceğine işaret ediyorlar.

Krizi kaosa çeviriyorlar

Stratejist Murat Akan, şunları dile getirdi: “Orta Asya ülkelerini, Orta Doğudaki devletler gibi istikrarsızlaştırmak istiyorlar. Kazakistan bir başlangıç. Arap Baharı gibi bir trajedi yaşanmasının önüne geçilmelidir. Rusya, ABD, Çin ya da AB ülkeleri krizi derinleştirmekten öteye gitmez. Türkiye yürüteceği aktif diplomasiyle siyasi istikrarsızlığın körüklenmesini engelleyebilecek yegane ülkedir. Bu sayede hem Kazakistan hem de bölge ülkeleri olası bir kaostan korunmuş olacaktır.” Türkiye’nin Kazakistan ile kadim bağlarının olduğunu hatırlatan Akan, şöyle devam etti:

Çözümün merkezi Türkiye

“Türkiye bundan sonra atılacak adımlar konusunda yardımcı olabilir. Rusya, Kazakistan’daki krizi çözemez. Türkiye, Türk Devletler Teşkilatı vasıtasıyla bu sorunu kolayca çözebilir. ABD, Çin ve Rusya güçlü bir Kazakistan istemiyor. Bu nedenle istikrarsızlaştırmak istiyorlar. Türkiye’nin Orta Asya ile ekonomik ve siyasi bir işbirliğine gitmesi bu üç ülkeyi de rahatsız etti. Bize karşı pozisyon alıyorlar. Türkiye proaktif bir dış politika yürüterek bölgeye istikrar getirebilir.” Emekli Albay Mustafa Hacımustafaoğulları da, şunları söyledi:

Rusya'nın tavrı yıkıcı

“Rusya ya da diğer emperyalist devletler Kazakistan’daki krizi çözmeyeceği gibi daha da derinleştirir. Bunun onlarca örneği var. Türkiye bu krizin derinleşmesini engellemek için aktif bir rol üstlenmelidir. Türkiye diplomasi yoluyla birçok bölgesel ve küresel çaptaki sorunu çözmesini bilmiştir. Çözümün odağı Türkiye’dir” şeklinde konuştu. Rusya’nın tavrının yıkıcı olduğunu kaydeden Hacımuatafaoğulları, “Rusya’nın bölgede vaziyet alması endişe verici bir gelişme. Rusya’nın coğrafyadaki emelleri belli. Bu noktada Türkiye’ye bir talep gelirse her türlü desteği vermelidir. Çözümün odağı Türkiye’dir. Liderlik boşluğu Türkiye ile doldurulur. Bölge benzer sorunları yaşanacak gibi duruyor. Dışişlerimiz mutlaka gereken adımları atıyordur” dedi.