Dünya

Kazakistan’dan dikkat çeken adım! LGBT propagandasına yasal yasak!

Kazakistan Parlamentosu, toplum yapısını ve kamusal alanları ilgilendiren önemli bir düzenlemeye imza attı. Başkent Astana’da kabul edilen yasa tasarısıyla birlikte, medya organlarında ve halka açık alanlarda LGBT propagandasına yasak getirildi. Kararın, çocukların ve gençlerin korunması ile toplumsal değerlerin muhafazası amacıyla alındığı belirtildi.

Kazakistan Parlamentosunun üst kanadı Senatonun genel oturumunda, "Yasa Dışı İçeriklerin Dağıtımının Sınırlandırılması Hakkında" yasa tasarısı görüşüldü.

Senatonun iki oturum sonrası kabul ettiği yasa tasarısına göre, ülkede medya ve halka açık alanlarda geleneksel olmayan cinsel yönelimi teşvik eden içeriklerin yayılması yasaklandı.

Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakan Yardımcısı Yevgeni Koçetov, oturum sonrası gazetecilere, bundan sonra LGBT propagandası için uygulanacak cezalar hakkında açıklamalarda bulundu.

 

Koçetov, yeni yasal düzenlemenin beyan niteliğinde olduğunu, dolayısıyla cezai işlemin uygulanmasından önce bir şikayetin olması gerektiğini ve suçun ispatı durumunda ilkinde para cezası, suç tekrarlandığında ise para cezasının artırılacağını veya 10 güne kadar gözaltı süresi verilebileceğini bildirdi. ​​​​​​​

Kazakistan Adalet Bakan Yardımcısı Botagöz Jakselekova ise söz konusu tasarının uluslararası anlaşmalara aykırı olmadığına işaret etti.

Jakselekova, Kazakistan mevzuatına göre LGBT topluluğuna mensup olmanın bir suç teşkil etmediğini belirterek, "Yeni yasal düzenleme, yalnızca propaganda için geçerlidir. Yani LGBT'nin açık bir şekilde kamuoyuna yönelik propagandasını yasaklıyor. Bu, Kazakistan'ın taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla uyumludur." ifadelerini kullandı.

Yasa, yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı onayına gönderildi.

