Kazakistan'daki olaylar petrol fiyatlarını vurdu

Cuma günü 83 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,75 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varili, kapanışa göre yüzde 0,07 düşüşle 81,69 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,86 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlar koronovirüsün etkisi ile kısmi düştü

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, koronovirüsün Omicron varyantının hızla yayılması ve olası kapanma tedbirleri etkili oldu.

Şubatta 2022 Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Çin ülke genelinde koronavirüs testine başlayacağını duyururken, sağlık yetkilileri Omicron varyantının Hindistan'da baskın varyant haline geldiğini belirterek salgında 3'üncü dalga uyarısı yaptı.

Kazakistan'da üretim yarıya indi

Kazakistan ve Libya'da yaşanan arz kesintileri ise fiyatların aşağı yönlü seyrini kısıtlıyor. Libya'da Samah ve Dahra sahaları arasındaki bir petrol boru hattında dün başlayan bakım çalışması nedeniyle geçen yıl 1,3 milyon varil olarak hesaplanan günlük üretim 729 bin varile geriledi.

Tengiz'de üretim kademeli artıyor

Kazakistan'da ise 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protesto gösterilerinin ardından perşembe günü ülkenin en önemli petrol sahalarından Tengiz'de lojistik sorunlar nedeniyle azaltılan üretimin, dün itibarıyla kademeli olarak artırıldığı bildirildi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı yükseldi

Öte yandan, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısının geçen hafta 1 artarak yaklaşık son iki boyunca art arda yükseliş göstermesi, ülkede üretim artışının sürdüğüne işaret ediyor.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 1-7 Ocak döneminde bir önceki haftaya göre 1 artarak 481'e yükselirken son 1 yıllık artış 206 oldu. ​​​​​​​

Destek ve direnç konumu

Brent petrolde teknik olarak 81,90 ile 82,40 dolar aralığının direnç, 81,40 ile 80,90 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.