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Aktüel

Kazakistan'da stok nedeniyle petrol üretimi durabilir

Yeniakit Publisher
2020-05-01 17:26:49 -
Kazakistan'da stok nedeniyle petrol üretimi durabilir

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'da önemli miktarda petrol stoku oluşması nedeniyle petrol depolama tesislerinin dolması ve yataklardaki üretimin acil durdurulması riski bulunduğu belirtildi.

Kazakistan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkeler arasında imzalanan anlaşma kapsamında, Kazakistan'ın günlük petrol üretimini 390 bin varil azaltacağı kaydedildi.

Açıklamada, dünyada ve Kazakistan'da petrol talebinin azalması nedeniyle önemli miktarda petrol stoku oluştuğu, bu nedenle yılın ikinci çeyreğinde petrol depolama tesislerinin dolması ve yataklardaki üretimin acil durdurulması riski bulunduğu belirtildi.

Mayıs ve haziran aylarında üretimin geçici olarak kısıtlanmasına ilişkin kararname taslağının hazırlandığı bildirilen açıklamada, "Kısıtlamalar orta, büyük ve dev kategorisindeki yataklar için geçerli olup ekonomik faktörler nedeniyle üretimde doğal bir düşüşün beklendiği küçük yatakları etkilemeyecek." denildi.

Kazakistan'da yılda ortalama 90 milyon ton petrol üretiliyor.



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