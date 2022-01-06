  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kazakistan'da şok eden görüntü! Göstericilere silah dağıtılıyor
Dünya

Kazakistan'da şok eden görüntü! Göstericilere silah dağıtılıyor

Kazakistan'daki olayların iç savaşın eşiğine gelmesinin ardından dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda protestoculara silah dağıtıldığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 13:55:00 -

Kazakistan'da, akaryakıt fiyatlarına yapılan zamla başlayan ve hükümetin istifasına neden olan gösteriler devam ediyor.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanırken, polis ile askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri müdahalede bulundu.

Yabancı provokatörlere suçlama

Hükümetin istifasını kabul eden Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinde yaşanan manzaralar nedeniyle "yabancı provokatörlere" işaret etti.

Öte yandan Almatı kentinde çıkan olaylarda, kamu binalarını ele geçirmeye çalışan onlarca protestocu ise hayatını kaybetti.

Göstericilere silah dağıtılıyor

Tokayev'in sözlerinin ardından sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, olaylı gösterilere dışarıdan müdahale olduğu şeklinde yorumlandı.

Görüntüde, protestocuların bir noktaya doğru koştuğu ve burada bulunan silahları aldığı görülüyor.
Protestocuların silahları alırken adeta birbiriyle yarıştığı anlar dikkat çekti. Görüntünün ardından "Kazakistan'da gerilim tırmandırılmak isteniyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

"Onlarca saldırgan yok edildi"

Bu arada Almatı'daki Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Saltanat Azırbek, kentte gece güvenlik güçleri ve protestocular arasında çatışmaların çıktığını belirtti.

Protestocuların idari ve polis binalarını ele geçirmeye çalıştığını kaydeden Azırbek, "Onlarca saldırgan yok edildi. Bunların kimlikleri belirleniyor." dedi.

Azırbek, Almatı'da güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyonun sürdüğünü ifade ederek, şehir sakinlerine sokağa çıkmama çağrısında bulundu.

Kazakistan'da yaşananlar

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi. Ardından olağanüstü hal kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, dün ülkedeki protesto olayları esnasında güvenlik güçlerinden 8'inin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay