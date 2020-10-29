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Ekonomi Kazakistan'da KOBİ'lerin ekonomideki payı son 5 yılda yüzde 8 arttı
Ekonomi

Kazakistan'da KOBİ'lerin ekonomideki payı son 5 yılda yüzde 8 arttı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 22:21:03 -
Kazakistan'da KOBİ'lerin ekonomideki payı son 5 yılda yüzde 8 arttı

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'da küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) ekonomideki payı son 5 yılda yüzde 8 artarak yüzde 32'ye çıktı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Ulusal Girişimciler Odası "Atameken"in çevrim içi toplantısında yaptığı konuşmada, son 5 yılda KOBİ'lerin ülke ekonomisindeki payının yüzde 24'ten yüzde 32'ye çıkarıldığını belirterek, "İş alanında çalışan kişi sayısı yüzde 21 artarak 3 milyon 4 bine yükseldi. Halihazırda yüzde 40 civarında işçi, küçük ve orta ölçekli işletmelerde çalışıyor." dedi.

Tokayev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarında hükümetin ve iş dünyasının uyumlu çalışması sayesinde sağlık ve ekonomideki durumun kontrol altına alındığını dile getirdi.

Küçük ve ortak ölçekli işletmeleri desteklemek için krize karşı tedbirler alındığını ifade eden Tokayev, 700 binden fazla ticari işletme için vergi muafiyeti getirildiğini, bu yılın sonuna kadar da kira alınmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, ihracat potansiyeli olan işletmelerin kapsamlı destek alacağını kaydederek, Kazakistan'ın gelecek yıl birincil olmayan ihracat potansiyelini 29 milyar dolara çıkarmayı planladığını sözlerine ekledi.


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