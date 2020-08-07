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Aktüel

Kazakistan'da hidrokarbonların kullanım hakkı elektronik açık satışla verilecek

Yeniakit Publisher
2020-08-07 09:26:40 -
Kazakistan'da hidrokarbonların kullanım hakkı elektronik açık satışla verilecek

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'da hidrokarbonların toprak altı kullanım hakkının elektronik açık satış yoluyla sağlanacağı bildirildi.

Kazakistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, hidrokarbonların kullanım hakkının elektronik açık satış yoluyla verilmesi için bir takım yasal düzenlemelerin kabul edildiği belirtildi.

Daha önce kağıt formatında yapılan açık satışların katılımcılar için rahatsızlık yarattığı ifade edilen açıklamada, yeni düzenlemelere uygun olarak bu yıl 1 Eylül'den itibaren toprak altı kullanım hakkı almak isteyenlerin açık satışa çevrim içi ortamda katılabileceği aktarıldı.

Açıklamada, elektronik ihale uygulamasının şeffaf açık satış düzenleme mekanizmasının oluşmasını sağlayacağı kaydedildi.

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