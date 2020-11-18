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Aktüel Kazakistan’da başkent Nur-Sultan prematüre bebekler için mor renge büründü
Aktüel

Kazakistan’da başkent Nur-Sultan prematüre bebekler için mor renge büründü

Yeniakit Publisher
2020-11-18 13:51:24 -
Kazakistan’da başkent Nur-Sultan prematüre bebekler için mor renge büründü

NUR SULTAN (AA) – Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’daki simge binalar ve evler, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla mor ışıkla aydınlatıldı.

Dünya Prematüre Günü kapsamında “Klub 28 Petel” Toplum Derneği ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte başkent Nur Sultan’daki Bayterek Kulesi ve Han Çadırı gibi simge yapıların yanı sıra köprüler ve evler mor renkle ışıklandırıldı.

Derneğin kurucusu Karla Nur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu etkinliği bu yıl dördüncü kez düzenlediklerini belirterek, “Kazakistan’da her yıl 250 bin civarında prematüre bebek dünyaya geliyor. Böyle çocukların özel bakıma ihtiyaçları var. Bunun için mor renkle bu alandaki sorunlara ve ihtiyaçlara toplumun dikkatini çekmek istiyoruz.” diye konuştu.

Dünya Prematüre Günü, 2009 yılından beri kutlanıyor.

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