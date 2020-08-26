Kazakistan'da anayasanın kabul edilişinin 25. yılı kutlamaları

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan Anayasa Konseyi Başkanı Kayrat Mami, ülkesinin başarılı seviyeye ulaşmasında kilit rolü anayasanın oynadığını bildirdi.

Mami, 30 Ağustos Anayasa Günü dolayısıyla "Kazakistan Anayasacılığı: Tecrübe ve Perspektifler" temalı makale yayımladı.

Makalesinde, bağımsızlığın ilanının üzerinden yaklaşık 30 yıl geçen Kazakistan'ın uluslararası toplumda eşit haklara ve olgun bir devlet özelliklerine sahip itibarlı bir ülke olduğunu belirten Mami, "Ülkenin böyle başarılı seviyeye ulaşmasında kilit rolü, bağımsızlık yıllarında gerçekleşen tüm değişimlere temel teşkil eden Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası oynamaktadır." ifadesini kullandı.

Mami, Kazakistan’ın anayasal kimliğinin ana yapılarının 30 Ağustos 1995'te düzenlenip sonucunda anayasanın kabul edildiği referandumda belirlendiğini kaydetti.

Geçen 25 yılda anayasal biçimin Kazakistan modelinin oluştuğuna ve tasdik edildiğine işaret eden Mami, "Bu modelin temelini, anayasaya özenli yaklaşım, anayasanın istikrarı ve dinamikliğini sağlama oluşturdu." değerlendirmesinde bulundu.

Mami, Anayasa Kurulunun bu yıl, hukuki siyaset alanında bireyin ve toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye, yasanın üstünlüğü çerçevesinde devletçiliği pekiştirmeye yardımcı olacak program nitelikli bir belge hazırlama önerisinde bulunduğunu aktardı.

- "Net adımlar atıldı"

Ülkede anayasacılığı pekiştirme çalışmalarının devam ettiğine dikkati çeken Mami, "Devlet yönetiminin formülü; güçlü ve yetkili cumhurbaşkanı, etkili ve fiil ehliyetine sahip parlamento, halka karşı sorumluluk üstlenen hükümet." ifadesine yer verdi.

Mami, Milli Toplumsal Güven Kurulunun devlet ve toplum yaşamının demokratikleşmesine yönelik önlemler hazırladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu konuda barışçıl toplantılar organize etme ve düzenleme kurallarına, muhalefet faaliyetlerine ilişkin yasal belgelerdeki ilerlemeleri, siyasi partilerin kurulması için istenen vatandaş sayısının iki kat azaltılması, partilerin seçim listelerinde yüzde 30’luk kadın ve genç kotası mecburiyetinin getirilmesi, iftiralar için uygulanan cezaların azaltılması gibi net adımlar atıldı."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, anayasanın bireylerin özgürlüğüne ve haklarına, devlet faaliyetlerinin biçim ve hedeflerine ilişkin hükümlerini olumsuz etkilediğini anlatan Mami, bu sürede devletin sosyal yükümlülükleri yerine getirdiğini vurguladı.

Mami, geçen 25 yılda anayasada yapılan değişikliklerin Anayasa Kurulunun konumunu güçlendirdiğini aktardı.

Anayasanın kabul edilişinin 25. yılı kutlamaları çerçevesinde ulusal etkinlikler planının kabul edildiğini bildiren Mami, planın amacının "anayasanın toplumdaki itibarını yükseltmek, potansiyelini açmak, doğrudan etkili olmasını sağlamak, ülkede güçlü hukuki devleti oluşturmaya devam etmek" olduğunu vurguladı.