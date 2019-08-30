Kazakistan'da Anayasa Günü kutlamaları

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 30 Ağustos Anayasa Günü çeşitli kültürel etkinliklerle kutlanıyor. Anayasa Günü nedeniyle başkent genelinde konserler ve spor etkinlikleri düzenlendi Ana etkinliklerin düzenlendiği Merkez Park'ında "sıra dokuz kumalak, aşık atma, mini futbol, halter, halat çekme" ve diğer geleneksel spor dallarında yarışmalar yapıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de Anayasa Günü'ne ilişkin bir kutlama mesajı yayımladı. Sovyetlerin dağılmasıyla 1991'de bağımsızlığını kazanan Kazakistan'da anayasa 30 Ağustos 1995'te referandumla kabul edilmişti.

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