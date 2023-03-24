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Ekonomi Kazakistan petrolü bu kez kardeş ülke üzerinden BTC Boru Hattı ile sevkiyatına başlandı! Flaş gelişme
Ekonomi

Kazakistan petrolü bu kez kardeş ülke üzerinden BTC Boru Hattı ile sevkiyatına başlandı! Flaş gelişme

Yeniakit Publisher
2023-03-24 23:19:00 - 2023-03-24 23:22:14
Kazakistan petrolü bu kez kardeş ülke üzerinden BTC Boru Hattı ile sevkiyatına başlandı! Flaş gelişme

Kazakistan petrolünün Azerbaycan üzerinden BTC Boru Hattı ile sevkiyatına başlandı

Kazakistan petrolünün Azerbaycan üzerinden Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Botu Hattı ile transit sevkiyatına başlandığı bildirildi.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketinden (SOCAR) yapılan açıklamada, Kazakistan'ın Tengiz yatağından çıkartılan petrolün ilk partisinin 23 Mart'ta tankerle Aktau Limanı'ndan Sangaçal terminaline ulaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, sevkiyatın SOCAR ile Kazakistan'ın KazMunayGaz şirketi arasında imzalanan ve yılda 1,5 milyon ton petrolün geçişini öngören anlaşma çerçevesinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

2023 sonuna kadar Hazar Denizi üzerinden aylık 12-14 tanker seferinin yapılmasının planlandığı belirtildi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrol ihracatı için yeni güzergahlara yönelen Kazakistan hükümeti, 2023 itibarıyla Hazar Denizi'nden BTC üzerinden sevkiyata başlayacaklarını ve Bakü-Supsa ile Bakü-Batum boru hatlarından da sevkiyat için çalışmalar yürüttüklerini duyurmuştu.
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de BTC hattının yer aldığı Trans Hazar Uluslararası Ulaşım Güzergahı'nda (Orta Koridor) petrol taşıma hacmini yılda 20 milyon tona çıkarmayı planladıklarını açıklamıştı.

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